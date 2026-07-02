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Kada se pomisli na izgradnju bazena u dvorištu, prva asocijacija je najčešće kopanje, mešalice za beton, pesak i meseci iscrpljujućih radova. Zbog takve slike, mnogi odustaju od svog sna o privatnom kupalištu. Međutim, zahvaljujući modernim tehnologijama, danas je moguće izbeći gotovo sve te građevinske noćne more. Rešenje leži u gotovim ugradnim montažnim bazenima, poznatijim kao poliesterski ili fiberglas bazeni, koji se u celosti prave u kontrolisanim fabričkim uslovima, a u vaše dvorište stižu potpuno spremni za ugradnju.

Šta su zapravo gotovi ugradni bazeni?

Gotovi ugradni bazeni predstavljaju jednodelna korita izrađena od stakloplastike ojačane poliesterskim smolama. Za razliku od tradicionalnih betonskih bazena koji se izlivaju, armiraju i oblažu pločicama ili lajnerom direktno na terenu, ovi bazeni se izlivaju u specijalnim kalupima u fabrici. Ovakav način proizvodnje garantuje savršenu preciznost, odsustvo spojeva koji bi kasnije mogli da popuste, kao i idealno glatku površinu. Nakon što prođe proces sušenja i kontrole kvaliteta, bazen se u jednom komadu utovaruje na specijalni kamion i kreće put vašeg doma.

Foto: Joni Hanebutt/Shutterstock

Kako do bazena za par dana?

Iako zvuči neverovatno da se ovakav objekat može postaviti za svega nekoliko dana, procedura je dovedena do savršenstva upravo zahvaljujući tome što se glavni deo posla obavlja van vašeg dvorišta. Celokupan proces uređenja okoline će trajati malo duže, ali sama instalacija bazena je izuzetno brza i odvija se u nekoliko faza.

Prvi korak obuhvata obeležavanje terena i mašinski iskop jame prema specifičnim merama bazena koji ste naručili. Nakon što bager završi svoj deo posla i višak zemlje se odveze, na dno jame se postavlja sloj od šljunka, koji se zatim pažljivo niveliše. Kod nekih modela se na dno izliva i tanka armirana betonska ploča, ali to zavisi od karakteristika terena i preporuke proizvođača.

Zatim sledi najspektakularniji deo, dolazak dizalice. Gotovo korito bazena se kranom podiže sa kamiona i precizno spušta u pripremljenu jamu. Nakon spuštanja, pristupa se povezivanju unapred instaliranih mlaznica i cevi sa tehničkom prostorijom. Poslednja faza podrazumeva naizmenično punjenje bazena vodom i zatrpavanje spoljašnjih ivica jame suvom mešavinom peska i šljunka. Kako nivo vode raste, tako se diže i nivo zatrpavanja sa spoljne strane, čime se izjednačava pritisak na zidove bazena. Konačno se oko gornje ivice izliva betonski serklaž na koji se kasnije lepi rubni kamen. Sam dolazak i spuštanje bazena traje jedan dan, dok se povezivanje i zatrpavanje završavaju za još dan ili dva.

Foto: Shutterstock

Ključne prednosti fabrički gotovih bazena

Neverovatna brzina i čistota radova predstavljaju prvi i najočigledniji plus. Izbegavate nedelje šalovanja, armiranja, sušenja betona i zidanja. Vaše dvorište je gradilište svega nekoliko dana, a ne celo proleće.

Glatka površina i besprekorna higijena su još jedan ogroman adut. Unutrašnjost ovih bazena premazana je završnim slojem zvanim "gel-coat", koji je savršeno neporozan i gladak. Zbog toga alge, prljavština i bakterije nemaju za šta da se zakače, kao što je to slučaj sa fugnama kod keramičkih pločica. Ovo u praksi znači da ćete trošiti znatno manje hemije za održavanje vode, a i fizičko čišćenje zidova će biti minimalno.

Dugotrajnost i elastičnost strukture izdvajaju fiberglas u odnosu na beton. Zahvaljujući svojoj kompozitnoj prirodi, poliesterski bazeni poseduju određeni stepen fleksibilnosti. Ukoliko dođe do minimalnih sleganja tla usled temperaturnih promena ili podzemnih voda, ovaj bazen se neće lako raspući, dok bi kruti betonski bazen na istom terenu pretrpeo ozbiljna strukturna oštećenja. Uz to, vek trajanja kvalitetnog poliesterskog bazena je više od dvadeset godina, bez potrebe za obnavljanjem površine.

Foto: Geerati Nilkaew / Alamy / Profimedia

Koliko košta ovakav bazen?

Budžet potreban za ovakav poduhvat zavisi pre svega od dimenzija bazena, ali i od pristupačnosti samog dvorišta.

Prema trenutnim cenama kod domaćih proizvođača i distributera bazenske opreme, jasno je da se san o bazenu može ostvariti sa znatno manje novca nego što se to obično misli.

Cena gotovog polipropilenskog korita za standardnu, porodičnu dimenziju (6 x 3 x 1.5 metara) kreće se već od 380.000 do 400.000 dinara (oko 3.200 - 3.400 evra).

Bazen nešto veće dužine košta oko 410.000 dinara, ta cena se odnosi na srednje modele (7 x 3 x 1.5 metara).

Za prostraniji bazen (8 x 4 x 1.5 metara), cena korita ide na oko 590.000 dinara.

Uz ove cene, kupac obično ima mogućnost da dokupi gotova ugradna stepeništa, čija je cena oko 47.000 dinara, kao i osnovnu opremu poput skimera i mlaznica.