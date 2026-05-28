Zaboravite velike bazene, stiže novi trend: Manji su, jeftiniji, koriste se i zimi, a ne treba vam dozvola
Nekada je ogroman bazen olimpiskih razmera bio luksuz za dvorišta, ali vremena i trendovi se menjaju. Sve je popularniji spul (eng. spool), odnosno bazen koji kombinuje najbolje elemente spa doživljaja i klasičnog kupanja.
Ovi manji, koktel bazeni savršeno se uklapaju u manja dvorišta i nude mogućnost da se koriste kao rashlađujući bazen tokom leta, ali i topla kupka zimi.
Upravo ta fleksibilnost ih čini omiljenim izborom za sve koji žele luksuz, ali bez ogromnih troškova i zauzimanja prostora.
Mini spa bazeni donose osećaj privatnog rizorta, a njihova veličina znači i lakše održavanje. Manje vode zahteva manje hemikalija, brže zagrevanje i niže račune za struju. Za porodice koje nemaju mnogo slobodnog vremena, ali i za one koji žele velnes kutak u svom dvorištu, spul je idealno rešenje.
Stručnjaci ističu da je rast interesovanja za spulove povezan sa sve većim fokusom na zdravlje i društveni aspekt uživanja.
Ljudi žele prostor gde mogu da se opuste, ali i da posede i kupaju se s prijateljima u intimnijem ambijentu. Za razliku od velikih bazena koji su nekada bili statusni simbol, danas je trend manjih, pametno osmišljenih vodenih površina koje donose više prednosti i uživanja uz manje obaveza.
Najčešće dimenzije spula su: dužina od 3,5 do 5 metara, širina od 2 do 3 metra, dok je dubina najviše 1,2 metara. Izgradnja malog spul bazena u Srbiji u proseku košta između 7.000 i 13.500 evra za sistem "ključ u ruke“, u zavisnosti od izabranog materijala i ugrađene opreme što je značajno jeftinije u odnosu na klasičan, zidani bazen olimpijskih dimenzija čija izgradnja može da košta i više od 35.000 evra. Iako su manjih dimenzija, spul bazeni zahtevaju napredniju tehniku (grejanje i hidromasažne mlaznice), što podiže cenu po kvadratnom metru.
Za izgradnju tipičnog spul bazena u Srbiji nije potrebna klasična građevinska dozvola, pod uslovom da ispunjava zakonske okvire za jednostavne pomoćne objekte odnosno da je površina bazena do 25 m², a dubina do 1,2 metra.
Iako vam ne treba klasična dozvola, pravila se menjaju u zavisnosti od načina gradnje i lokacije. Naime, ako gradite trajni, ukopani betonski bazen, biće potrebno da podnesete zahtev lokalnoj samoupravi što je jednostavnija, brža i jeftinija procedura od građevinske dozvole, ali zahteva idejni projekat.
Ukoliko se odlučite za delimično ukopanu ili potpuno nadzemnu gotovu polipropilensku (plastičnu) školjku obloženu dekingom, rizik od inspekcijskih problema je minimalan jer se takav objekat lakše tretira kao privremeni.
