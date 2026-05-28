Nekada je ogroman bazen olimpiskih razmera bio luksuz za dvorišta, ali vremena i trendovi se menjaju. Sve je popularniji spul (eng. spool), odnosno bazen koji kombinuje najbolje elemente spa doživljaja i klasičnog kupanja.

Ovi manji, koktel bazeni savršeno se uklapaju u manja dvorišta i nude mogućnost da se koriste kao rashlađujući bazen tokom leta, ali i topla kupka zimi.

Upravo ta fleksibilnost ih čini omiljenim izborom za sve koji žele luksuz, ali bez ogromnih troškova i zauzimanja prostora.

Mini spa bazeni donose osećaj privatnog rizorta, a njihova veličina znači i lakše održavanje. Manje vode zahteva manje hemikalija, brže zagrevanje i niže račune za struju. Za porodice koje nemaju mnogo slobodnog vremena, ali i za one koji žele velnes kutak u svom dvorištu, spul je idealno rešenje.

Stručnjaci ističu da je rast interesovanja za spulove povezan sa sve većim fokusom na zdravlje i društveni aspekt uživanja.

Ljudi žele prostor gde mogu da se opuste, ali i da posede i kupaju se s prijateljima u intimnijem ambijentu. Za razliku od velikih bazena koji su nekada bili statusni simbol, danas je trend manjih, pametno osmišljenih vodenih površina koje donose više prednosti i uživanja uz manje obaveza.

Najčešće dimenzije spula su: dužina od 3,5 do 5 metara, širina od 2 do 3 metra, dok je dubina najviše 1,2 metara. Izgradnja malog spul bazena u Srbiji u proseku košta između 7.000 i 13.500 evra za sistem "ključ u ruke“, u zavisnosti od izabranog materijala i ugrađene opreme što je značajno jeftinije u odnosu na klasičan, zidani bazen olimpijskih dimenzija čija izgradnja može da košta i više od 35.000 evra. Iako su manjih dimenzija, spul bazeni zahtevaju napredniju tehniku (grejanje i hidromasažne mlaznice), što podiže cenu po kvadratnom metru.

Za izgradnju tipičnog spul bazena u Srbiji nije potrebna klasična građevinska dozvola, pod uslovom da ispunjava zakonske okvire za jednostavne pomoćne objekte odnosno da je površina bazena do 25 m², a dubina do 1,2 metra.

Iako vam ne treba klasična dozvola, pravila se menjaju u zavisnosti od načina gradnje i lokacije. Naime, ako gradite trajni, ukopani betonski bazen, biće potrebno da podnesete zahtev lokalnoj samoupravi što je jednostavnija, brža i jeftinija procedura od građevinske dozvole, ali zahteva idejni projekat.