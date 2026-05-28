Horizons Forum o održivosti i povezivanju biće održan 18. i 19. juna u Sava centru u Beogradu. Ovaj međunarodni forum posvećen je održivosti, povezivanju, investicijama, tehnologiji, energetici, veštačkoj inteligenciji i budućnosti saradnje Evrope, Kine i Azije.

Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) i Privredna komora Srbije (PKS) prvi put zajednički organizuju forum sa ambicijom da Beograd postane godišnje mesto susreta visokih predstavnika međunarodnih institucija, finansijskih organizacija, vodećih kompanija, investitora, tehnoloških inovatora, diplomata i globalnih stručnjaka.

Horizons Forum nastavlja misiju koju CIRSD gradi više od decenije: dovođenje relevantnih svetskih sagovornika u Srbiju i pokretanje razgovora o temama od međunarodnog značaja. Kroz novi format, CIRSD i PKS povezuju globalni dijalog sa privredom, investicijama i poslovnom zajednicom, pozicionirajući Beograd kao mesto povezivanja Evrope sa Kinom i Azijom.

Nakon ceremonije svečanog otvaranja 18. juna biće prvi put dodeljene nagrade Sustainability & Connectivity Award.

Horizons Forum u Beograd dovodi neka od najuticajnijih imena savremene ekonomije, diplomatije, tehnologije i poslovnog sveta. Među njima su Džefri Saks (Jeffrey Sachs), jedan od najpoznatijih svetskih ekonomista, Stela Li (Stella Li), izvršna potpredsednica kompanije BYD, jednog od svetskih lidera u proizvodnji električnih automobila, kao i Džang Čuanvej (Zhang Chuanwei), predsednik kompanije Ming Yang Smart Energy, jednog od vodećih svetskih proizvođača vetroturbina.

U Beogradu će se okupiti i vodeći eksperti za veštačku inteligenciju iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država, kao što su Kaj-Fu Li (Kai-Fu Lee) i Dejvid Gorodjanski (David Gorodyansky). Učesnici će biti i predstavnici vodećih diplomatskih platformi iz Pariza, Berlina i Pekinga – Tijeri de Monbrijal (Thierry de Montbrial), osnivač Međunarodne konferencije o globalnoj politici, Lars-Hendrik Reler (Lars-Hendrik Röller), predsednik Berlinskog globalnog dijaloga, i Vang Huijao (Wang Huiyao), osnivač i predsednik Centra za Kinu i globalizaciju.

Njima će se pridružiti i predstavnici investicionih fondova, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i vodećih kompanija iz Evrope, Kine i šireg međunarodnog prostora. Tokom dva dana programa, učesnici će kroz panele i razgovore razmatrati praktične modele saradnje Evrope sa Kinom i Azijom u oblastima održive infrastrukture, digitalnih inovacija, energetske tranzicije, veštačke inteligencije, finansija i strateškog povezivanja, u kontekstu dinamičnih geopolitičkih i ekonomskih promena.

Učešće na Horizons Forum-u je besplatno, uz obaveznu registraciju putem zvaničnog sajta scforum2026.com.