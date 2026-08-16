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U maju je u Nemačkoj 1.995 kompanija podnelo zahtev za stečaj, što je dva odsto manje nego u istom mesecu prošle godine. To je prvi međugodišnji pad još od februara, saopštio je nemački zavod za statistiku Destatis, a prenela Nemačka novinska agencija (dpa).

Ipak, slika za prvih pet meseci godine mnogo je nepovoljnija. Od januara do maja nemački opštinski sudovi primili su 10.546 zahteva za stečaj, što je gotovo pet odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Sudovi su procenili ukupna potraživanja poverilaca od kompanija koje su otišle u stečaj u periodu od januara do maja na oko 15,4 milijarde evra. To je znatno manje od 25,7 milijardi evra godinu dana ranije. Statističari ovu razliku objašnjavaju time što je tokom 2025. godine bankrotirao veći broj velikih kompanija.

Podaci o stečajevima ulaze u statistiku tek nakon prve odluke nadležnog suda. Od podnošenja zahteva do te odluke može proći i do tri meseca, zbog čega je stvarni broj kompanija koje su zapale u stečaj verovatno veći.

Stopa stečaja od januara do maja iznosila je 29,8 kompanija na 10.000 firmi.

Najteže u transportu, ugostiteljstvu i građevinarstvu

Najveći broj stečajeva zabeležen je u sektoru transporta i skladištenja, gde je stopa iznosila 57,2 stečaja na 10.000 kompanija.

Sledi ugostiteljstvo sa 49,2, dok je u građevinarstvu zabeleženo 44 stečaja na 10.000 firmi.

Talас bankrota posledica je višegodišnje stagnacije nemačke privrede, navodi Fenix Magazin.

Kreditna agencija Creditreform procenjuje da se trend neće preokrenuti pre sledeće godine. Leibnicov institut za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH), koji svakog meseca analizira kretanje stečajeva, za jul čak predviđa "izuzetno visok“ broj bankrota.

Problemi nisu zaobišli ni građane. U maju je u Nemačkoj 5.926 građana proglasilo lični bankrot, što je gotovo 10 odsto manje nego godinu dana ranije.

Međutim, u prvih pet meseci godine broj ličnih bankrota dostigao je 32.093, odnosno gotovo dva odsto više nego u istom periodu 2025. godine.