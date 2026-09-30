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Pivo će se u pivari Volters (Wolters) u Braunšvajgu proizvoditi još do kraja godine, potvrdila je portparolka advokatske kancelarije Ekert (Eckert), zadužene za stečajni postupak.

Oko 90 zaposlenih obavešteno je o zatvaranju u ponedeljak.

Pivara, osnovana 1627. godine, letos je podnela zahtev za stečaj, navodeći kao jedan od razloga pad prodaje na nemačkom tržištu piva.

Volters je u međuvremenu tražio i novi kapital.

"Potraga za investitorom za proizvodni pogon ipak nije dala rezultate", saopštila je advokatska kancelarija.

Nemačko tržište piva prošle godine zabeležilo je najveći pad od ujedinjenja zemlje, saopštio je početkom februara Savezni zavod za statistiku.

Kompanija je letos kao cilj navela temeljno restrukturiranje poslovanja i novo ekonomsko pozicioniranje. Stečajni postupak je počeo 1. septembra.

Sindikat NGG kritikovao je kratko vreme između pokretanja stečaja i odluke o zatvaranju.

Gašenje pivare ne mora nužno da znači i kraj brenda.

"Nastojanja da se sačuva marka Volters se nastavljaju", navela je kancelarija.

Trenutno se vode "konstruktivni razgovori sa više zainteresovanih strana".

Poslednjih godina i meseci u Nemačkoj je zatvoreno više pivara zbog slabe prodaje.

Nedavno je zatvoren i pogon u Herfordu, u Severnoj Rajni-Vestfaliji. Početkom godine ugašena je i proizvodnja u Etingeru (Oettinger) u Braunšvajgu.