Slušaj vest

Uprkos očajničkim pokušajima da se spase - uključujući i prodaju svog najpopularnijeg brenda - kompanija, osnovana još davne 1679. godine, nije uspela da preživi tešku krizu koja je potresla celu industriju.

Nemačka pivara "Ajhbaum" (Eichbaum), sa tradicijom dugom gotovo tri i po veka, obustavlja rad nakon što je proglašena nelikvidnom, pošto su pokušaji njenog spasavanja bili neuspešni.

Pokrenut stečaj

Krajem oktobra 2025. godine, rukovodstvo je podnelo zahtev za pokretanje stečajnog postupka Okružnom sudu u Manhajmu, čime je označen početak kraja za ovog pivarskog giganta.

Nakon gotovo 350 godina neprekidnog poslovanja, kompanija se našla u bezizlaznoj situaciji. Kako prenosi list Mannheimer Morgen, jednostavno više nije bilo sredstava za dalje pregovore sa poveriocima niti za otplatu postojećih kredita, a konačna odluka o likvidaciji znači gubitak radnih mesta za preostalu radnu snagu od oko 240 zaposlenih.

Poslednji dani poslovanja biće posvećeni realizaciji preostalih porudžbina zaključno sa krajem septembra 2026. godine, nakon čega sledi prodaja celokupne imovine, uključujući i vredno zemljište na kojem se pivara nalazi.

U početku je postojala nada da se katastrofa može izbeći. U pokušaju da stabilizuje svoje finansije, Ajhbaum je napravio drastičan potez i prodao prava na svoj najpopularniji i najprodavaniji brend, bezalkoholno piće od slada "Karamalc", konkurentskoj pivari Veltins.

Svi pokušaji za spas propali

Iako cena transakcije nije javno objavljena, ona je bila značajan izvor prihoda sa godišnjom prodajom koja je prelazila 150.000 hektolitara. Pored toga, sprovedeno je restrukturiranje, koje je obuhvatalo smanjenje broja zaposlenih sa početnih 290 na približno 240.

Međutim, čak ni ovi potezi, koji su trebali da obezbede preko potrebnu likvidnost i smanje troškove, na kraju nisu mogli da spasu istorijsku pivaru u Manhajmu od potpunog kolapsa. Ispostavilo se da su finansijske sumnje bile previše duboke, a problemi sa kojima se kompanija suočava previše složeni.

Rukovodstvo kompanije potvrdilo je tešku situaciju u zvaničnom saopštenju, napominjući da uprkos merama restrukturiranja, poslovanje i dalje generiše gubitke.

"Uprkos merama restrukturiranja, kompanija sa sedištem u Manhajmu posluje sa gubitkom i nije u mogućnosti da otplaćuje svoje kredite. S obzirom na ovaj kontekst, i iz ekonomskih i pravnih razloga u vezi sa insolvencijom, nema druge opcije osim da se obustavi poslovanje", navodi se u saopštenju.

Kao ključne razloge za ovaj ishod naveli su drastičan pad izvozne prodaje, uz smanjenje potražnje na domaćem nemačkom tržištu u poslednjih nekoliko godina. Ova kombinacija negativnih trendova dovela je do hroničnog nedostatka likvidnosti koji je na kraju zapečatio sudbinu kompanije.