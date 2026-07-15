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Gradsko veće Makarske na svojoj sednici usvojilo je odluku o ograničavanju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u maloprodajnim objektima, čime je Makarska postala prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu meru.

Prema navodima gradske uprave, odluka ograničava prodaju alkohola na celoj teritoriji grada u periodu od 21.00 do 6.00 časova narednog dana u prodavnicama, pekarama, trafikama i sličnim maloprodajnim objektima. Radno vreme ovih objekata ostaje nepromenjeno, a ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte.

Gradski zvaničnici ističu da se Makarska tokom letnjih meseci, a naročito istorijsko gradsko jezgro i područje gradske plaže, suočava sa masovnim okupljanjima na javnim površinama, koja su često praćena bukom, neprikladnim ponašanjem, stvaranjem velikih količina otpada i oštećenjima istorijskog jezgra. Prema navodima Grada, ova mera rešava problem koji je direktno povezan sa dostupnošću alkohola u kasnim noćnim satima i odražava odgovorniji pristup upravljanju javnim prostorima.

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Foto: Balate.Dorin/Shutterstock

- Odluka ima za cilj postizanje ravnoteže između kvaliteta života stanovnika, interesa poslovnog sektora, potreba posetilaca i očuvanja kulturnog nasleđa i identiteta grada, u skladu sa strateškim opredeljenjem Makarske za razvoj koji je održiv i služi njenim građanima - navode oni.

Kaže se da je usvojena radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kao i kulturnog nasleđa i životne sredine, a pravni osnov za njeno usvajanje čine izmene Zakona o trgovini, koje omogućavaju jedinicama lokalne samouprave da urede ovo pitanje na svojoj teritoriji ukoliko procene da je takva mera neophodna radi zaštite javnog interesa.

- Ovom odlukom Makarska preuzima odgovornost za upravljanje kvalitetom svoje teritorije i turizma - kaže gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

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Foto: Shutterstock

On naglašava da se mera odnosi isključivo na prodaju alkohola u prodavnicama i drugim prodajnim objektima, a ne na ugostiteljske objekte.

- Naš cilj nije uvođenje zabrane radi same zabrane, već očuvanje reda, mira i prijatne atmosfere u našem gradu, kako za naše sugrađane, tako i za goste. Želimo da Makarska ostane prijatno i održivo mesto za život i boravak, i drago mi je što u tom pogledu postajemo predvodnik u Hrvatskoj - ističe Paunović.

Nadzor nad sprovođenjem odluke vršiće inspektori Državnog inspektorata, kojem će Grad dostaviti odluku u zakonskom roku od 15 dana od njenog donošenja.

I drugi hrvatski gradovi, Split i Zadar, takođe su najavili slične poteze.

Biznis Kurir/Poslovni dnevnik

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