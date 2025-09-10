Slušaj vest

Akvizicija je izvršena s ciljem rasta u Jugoistočnoj Evropi, na Balkanu i širem Mediteranu, navedeno je u saopštenju.

Banjalučka pivara osnovana je 1873. godine.

Banjalučka pivara je najveća pivara u Bosni i Hercegovini i kompanija u Srbiji koja poseduje distribuciju i u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i u Italiji.

Olvi grupa je finski proizvođač pića i proizvodi piva, bezalkoholna pića i RTD (ready-to-drink) koktele.

Zaključenje transakcije podložno je odobrenju organa nadležnih za kontrolu koncentracija u Bosni i Hercegovini.

Očekuje se da će realizacija uslediti u narednim mesecima, do kraja godine.