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Oglas za posao spremačice u Surčinu privukao je pažnju ponuđenom početnom platom od 100.000 dinara. Posao podrazumeva održavanje higijene u kući, povremeno kuvanje, peglanje veša i osnovnu organizaciju domaćinstva, uz radno vreme od osam sati dnevno.

Na aktuelnom oglasu navodi se da se traži odgovorna, pedantna i vredna osoba za održavanje higijene i vođenje domaćinstva.

Radno mesto je u Surčinu, a posao se obavlja pet dana nedeljno po osam sati. Svaka druga subota je radna.

Koja su zaduženja?

Prema opisu posla, osoba angažovana na ovom radnom mestu bila bi zadužena za više poslova u domaćinstvu.

Među glavnim obavezama navedeni su:

održavanje higijene u kući,

povremeno kuvanje,

peglanje veša,

organizacija i osnovno vođenje domaćinstva.

Dakle, posao nije ograničen samo na čišćenje, već obuhvata i deo svakodnevnih aktivnosti potrebnih za funkcionisanje domaćinstva.

Početna plata 100.000 dinara

U oglasu je navedena početna plata od 100.000 dinara. Kada se uzme u obzir radno vreme od osam sati dnevno, pet dana u nedelji, kao i radna svaka druga subota, posao podrazumeva prilično širok raspon obaveza.

Tačan iznos zarade i uslovi zaposlenja mogu zavisiti od dogovora sa poslodavcem i drugih detalja koji nisu navedeni u samom oglasu.

Nije samo posao spremačice

Iako je pozicija predstavljena kao posao spremačice, opis zaduženja pokazuje da se od zaposlenog očekuje obavljanje različitih kućnih poslova.

Pored čišćenja i održavanja higijene, tu su peglanje, povremeno pripremanje hrane i organizacija domaćinstva.

Zbog toga se ovakva pozicija može posmatrati kao kombinacija poslova spremačice i osobe zadužene za svakodnevno funkcionisanje domaćinstva.

Oglas je jedan od primera aktuelne ponude poslova u Beogradu, a ponuđena plata od 100.000 dinara pokazuje koliko poslodavci nude za ovakav tip angažmana u domaćinstvu.