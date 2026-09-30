Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Cene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima, nakon što su trgovce umirili pomirljiviji tonovi iz Vašingtona i Teherana, kao i sve jasniji znaci oporavka izvoza sa Bliskog istoka.

Na londonskom tržištu barelom Brent nafte tokom poslepodneva trgovalo se po 104,07 dolara, što je 1,21 dolar manje u odnosu na zatvaranje prethodnog dana. Američki WTI pojeftinio je za 1,40 dolara, na 91,20 dolara.

Pad se do kraja trgovanja dodatno produbio. Brent je završio dan na 102,59 dolara po barelu, što je 2,69 dolara manje nego prethodnog dana, dok je WTI pao za 3,22 dolara, na 89,38 dolara.

Tržište prati odnose SAD i Irana

Početkom nedelje pažnja trgovaca bila je usmerena na zastoj u indirektnim razgovorima Irana i SAD o mogućem mirovnom sporazumu.

Teheran je prošle nedelje na Generalnoj skupštini UN u Njujorku najavio mirovni predlog koji je američkoj strani prosleđen preko katarskih posrednika.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u subotu da je predlog odbio, ali je dan kasnije izjavio da očekuje nastavak pregovora.

Dodatno smirivanje tržišta doneli su navodi da Vašington razmatra privremeno ublažavanje pojedinih ograničenja prema Iranu. Irak je u međuvremenu saopštio da je dobio posebnu dozvolu kojom se kompaniji Iraqi Airways ponovo omogućavaju letovi prema Iranu.

Trgovci su ove poteze protumačili kao signal nešto blažeg tona između dve strane.

Izvoz nafte snažno se oporavlja

Još snažniji pritisak na cene stvorili su podaci o rastu izvoza nafte iz regiona Persijskog zaliva.

Prema podacima kompanije Kpler, izvoz ključnih bliskoistočnih proizvođača u septembru je povećan na 16,328 miliona barela dnevno, što je najviši nivo od početka rata krajem februara.

Izvoz su povećale Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, dok se postepeno oporavlja i saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Kpler procenjuje da bi kroz Ormuski moreuz tokom septembra trebalo da prođe oko 9,7 miliona barela nafte dnevno.

Saudijska Arabija bi ovog meseca trebalo da izveze oko 5,4 miliona barela dnevno, približno dvostruko više nego u avgustu.

Snabdevanje još nije potpuno normalizovano

Uprkos oporavku, izvoz iz regiona još se nije vratio na nivoe pre sukoba.

Kpler procenjuje da je bliskoistočni izvoz nafte i dalje nešto ispod 80 odsto predratnog nivoa.

Deo povećanih isporuka i dalje zavisi od skupljih i složenijih rešenja, uključujući pretovar nafte sa broda na brod i korišćenje alternativnih izvoznih ruta.

"Te metode su manje efikasne i skuplje od uobičajenih, pa su zato cene sirove nafte i dalje povišene“, rekao je glavni analitičar KCM Tradea Tim Voter.

Uprkos dnevnom padu, cena Brent nafte i dalje je znatno iznad nivoa s početka sukoba, dok tržište ostaje osetljivo na svaki novi razvoj događaja na Bliskom istoku.

Odvojeni podaci OPEC-a pokazali su da je barel referentne korpe nafte njegovih članica u ponedeljak pojeftinio za 1,03 dolara, na 111,75 dolara.