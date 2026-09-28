Uzbuđenja na tržištu ne prestaju, pa su investitori već navikli na volatilnost i mudro donošenje odluka. Ipak, situacija je mnogo bolja nego pre nekoliko nedelja, pa ovih dana mnogi imaju “slatke muke” gde investirati novac. Tržište akcija je već duže vremena u rastu, kriptovalute ponovo donose velike profite, ali se već duže vremena na vrhu liste prioriteta za ulaganje nameće sirova nafta! Puno se pompe podiglo oko ovog energenta zbog već dugotrajnog sukoba Amerike i Irana i zatvaranja Hormuškog moreuza. Od njihovih pregovora direktno i zavisi kretanje cene sirove nafte, pa je ona veoma zanimljiva iskusnim investitorima s obzirom da im može doneti velike profite za veoma kratko vreme. Takođe, i onim neiskusnima se već duže vremena sugeriše da je cena sirove nafte veoma zahvalna za trgovanje, a to je ovih dana apsolutno tačno pa se ne treba puno oklevati kako cena ne bi pre investiranja porasla još vise. Pratite kretanje cene nafte potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

Iako je cena sirove nafte volatilna prethodnih nekoliko meseci, prvenstveno zbog sukoba na Bliskom istoku, možemo uočiti činjenice i kretanje te cene koje ulivaju optimizam investitorima i prave pozitivan sentiment na tržištu. Ako posmatramo kretanje cene sirove nafte prethodnih godinu dana, jasno je da su oni najmudriji i najbrži već uveliko osetili pozamašne profite s obzirom da je u odnosu na pre godinu dana ona porasla za skoro 45%! U odnosu na pre mesec dana taj rast je i dalje visok, skoro 15% što pokazuje izuzetan pozitivan trend već duže vremena. Posmatrajući kretanje cene poslednjih dana, možemo reći da je cena sirove nafte u velikom naletu. Nakon četiri dana pada, 24.septembra je cena opet porasla i dostigla iznad 105$ po barelu. Glavni razlog novog rasta je ponovo geopolitički rizik oko Irana, SAD-a i Hormuškog moreuza, jer su nade u brzi diplomatski dogovor oslabile. Istovremeno, poboljšan prolaz tankera kroz Hormuz i ponovno pokretanje saudijskog East-West naftovoda ograničavaju rast, pa tržište trenutno burno reaguje na svaku novu vest. Nakon kratkog pada i podizanju tenzija, analitičari očekuju nastavak rasta cene u narednim danima, tako da se odluka o narednom izboru na tržištu sama nameće. Naučite kako da trgujete cenom nafte potpuno besplatno na našoj platformi.

Za srpske investitore, kretanje cene sirove nafte je posebno zanimljivo jer svaki jači skok na svetskom tržištu može da se oseti i kroz cene goriva u Srbiji koje je svakako u povećanoj upotrebi poslednjih meseci zbog letnjeg perioda i odmora. Dok se situacija oko Irana, SAD-a i Hormuškog moreuza menja iz dana u dan, sirova nafta ostaje jedna od najzanimljivijih prilika za investitore koji prate kratkoročna pomeranja, a njena uzlazna putanja mesecima unazad izdvaja je kao odličan izbor i na duži rok. Posle četiri dana malog pada prošle nedelje, novi skok iznad 105 dolara po barelu ponovo je uzburkao tržište i privukao pažnju investitora. Ako se geopolitičke tenzije nastave, nova pomeranja cene mogu uslediti veoma brzo i mogu ići do rekordnog rasta pa je potrebno što pre reagovati i iskoristiti ovakav nalet. Sada svako iz Srbije može veoma jednostavno putem online platformi učestvovati na svetskom tržištu i obezbediti sebi veće prihode i bolju finansijsku budućnost. U samo nekoliko minuta možete postati ono što ste do pre samo nekoliko dana pratili na malim ekranima i tako postati sami krojači svoje sudbine. Ne čekajte da ova prilika prođe. Otvorite besplatan demo nalog i trgujte bez ikakvog rizika od gubitka realnog novca.

Ako ste do sada samo pratili šta se dešava sa cenom sirove nafte, možda je vreme da se malo više uključite. Cena je ponovo prešla 105 dolara po barelu, tenzije ne jenjavaju, a tržište reaguje gotovo na svaku novu vest. Upravo zato nafta ovih dana privlači sve više pažnje i otvara zanimljive mogućnosti za one koji žele da prate njeno kretanje. A ne morate biti iskusan investitor niti stručnjak za berzu da biste počeli da učite kako sve to funkcioniše. Uz KapitalRS možete besplatno pratiti cenu sirove nafte i otvoriti demo nalog za samo nekoliko minuta. Nemojte samo gledati šta se dešava na tržištu, uključite se, isprobajte platformu i napravite prvi korak već danas besplatnim registrovanjem na platformu.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.

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