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Evropska unija odredila je 24. decembar 2026. kao rok do kojeg svaka država članica mora građanima omogućiti korišćenje najmanje jednog sertifikovanog novčanika za digitalni identitet. Ipak, uvođenje novog sistema ne odvija se jednakom brzinom, pa su ga dosad pokrenule samo tri zemlje.

Uoči isteka roka, kroz pilot-projekte koje je finansirala EU, a u kojima je učestvovalo oko 350 organizacija, izdato je više od 1.500 digitalnih potvrda i obavljeno preko 8.000 prekograničnih transakcija.

Građani će birati koje podatke otkrivaju

Sistem je zasnovan na tri važna mehanizma zaštite privatnosti: selektivnom otkrivanju podataka, onemogućavanju povezivanja različitih transakcija sa istim korisnikom i principu prema kojem izdavalac dokumenta ne može pratiti gde se i u koju svrhu on koristi.

To, na primer, znači da bi korisnik mogao dokazati da je punoletan, a da pritom ne otkrije datum rođenja niti druge podatke sa lične karte.

Korišćenje digitalnog novčanika biće dobrovoljno, dok će lične karte, vozačke dozvole i ostala dokumenta u papirnom ili fizičkom obliku ostati važeća.

Italija prednjači, neke države odgađaju primenu

Uvođenje digitalnog identiteta značajno se razlikuje među članicama EU. Italija prednjači sa gotovo osam miliona aktivnih korisnika mesečno.

Nemačka planira pokretanje sistema u januaru 2027, neposredno nakon evropskog roka, dok je Holandija početak primene odgodila za kraj 2027. godine. Holandski pilot-projekat imao je svega 57 korisnika.

Bugarska, s druge strane, još radi na zakonodavnom okviru potrebnom za primenu digitalnog novčanika.

Banke moraju da budu spremne od jula 2027.

Kompanije koje posluju u Evropskoj uniji moraće da prihvataju evropski novčanik digitalnog identiteta najkasnije od 24. decembra 2027. godine.

Za banke će ova obaveza početi ranije – već u julu 2027, prvenstveno zbog pravila koja se odnose na identifikaciju klijenata i sprečavanje pranja novca.

Organizacija za zaštitu digitalnih prava EDRi upozorila je, međutim, na pojedina rešenja u nacrtima pravila. Posebnu zabrinutost izazivaju mogući zahtevi za korišćenje tehnologije prepoznavanja lica, kao i odredbe koje bi mogle umanjiti zaštitu privatnosti građana.