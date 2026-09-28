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Kada potok prolazi kroz plac, kuća ne može da se postavi samo prema želji vlasnika i granicama parcele u katastru. Deo zemljišta uz korito može pripadati vodnom ili priobalnom zemljištu, služiti za prolazak mehanizacije ili biti obuhvaćen područjem ugroženim od poplava.

Slična ograničenja postoje kada kroz parcelu prolazi kanal za odvodnjavanje. To što je zemljište u privatnoj svojini ne znači da vlasnik sme da zatrpa kanal, pomeri tok ili izgradi objekat koji bi otežao prolazak vode i održavanje korita.

Kada potok prolazi kroz plac, nije svaki deo dostupan za gradnju

Zakon o vodama određuje da vodno zemljište tekuće vode obuhvata korito za veliku vodu i priobalno zemljište. Priobalnim se smatra pojas neposredno uz korito koji služi njegovom održavanju, održavanju zaštitnih objekata i drugim poslovima upravljanja vodama.

U području koje nije zaštićeno od poplava širina priobalnog zemljišta iznosi do deset metara. U području zaštićenom od poplava može iznositi do 50 metara od nožice nasipa prema branjenom području, zavisno od veličine vodotoka i zaštitnog objekta.

Ove mere ne predstavljaju jedinstvenu udaljenost na kojoj je dozvoljena gradnja. Kada potok prolazi kroz plac, položaj kuće određuju planski dokument, građevinska linija, granica vodnog zemljišta, rizik od poplava i uslovi nadležnog vodoprivrednog organa. Na pojedinim lokacijama objekat će zato morati da bude udaljen više nego što vlasnik očekuje.

Građevinska parcela nije cela površina na kojoj smete da zidate

Podatak da je plac građevinsko zemljište ne potvrđuje da se objekat može podići na svakom njegovom delu. Urbanističkim planom mogu biti predviđeni zaštitni i infrastrukturni pojasevi, dok korito i priobalno zemljište imaju posebnu namenu.

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Pre kupovine treba pribaviti informaciju o lokaciji i uporediti je sa kopijom katastarskog plana i stvarnim stanjem. Potrebno je proveriti da li je vodotok evidentiran, gde se nalazi granica vodnog zemljišta, da li je parcela u poplavnom području i koliko zemljišta ostaje unutar dozvoljene zone gradnje.

Ako potok prolazi kroz plac, a nije jasno prikazan u katastru, ne treba zaključiti da ograničenje ne postoji. Položaj vode na terenu mora se uporediti sa planskim i vodoprivrednim podacima, a po potrebi utvrditi geodetskim snimanjem.

Vodni uslovi mogu promeniti planirani položaj kuće

Vodni uslovi pribavljaju se za objekte i radove koji mogu privremeno ili trajno promeniti vodni režim, ali i za objekte na koje voda može da utiče. Zato činjenica da potok prolazi kroz plac može uticati na lokacijske uslove, način temeljenja, kotu prizemlja i mere zaštite od poplava.

Republička direkcija za vode navodi da vodna akta obuhvataju vodne uslove, vodnu saglasnost, vodnu dozvolu i vodni nalog. Koji akt će biti potreban zavisi od vrste objekta, položaja parcele i planiranog zahvata.

Posebnu proveru zahteva izgradnja kolskog prelaza, mosta ili propusta preko kanala. Takav prelaz mora imati dovoljnu propusnu moć i ne sme da sprečava održavanje sistema.

Korito ne smete samostalno da zatrpate ili pomerite

Vlasnik ne može da ispravi tok, suzi korito ili sprovede vodu kroz cev samo zato što mu postojeći položaj smeta. Bez odgovarajućih vodnih akata nisu dozvoljene intervencije poput pregrađivanja, proširivanja, produbljivanja i oblaganja korita.

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Zabranjeni su i radovi kojima se smanjuje propusna moć, menja pravac ili jačina toka, oštećuje obala ili otežava održavanje vodnog sistema. Kada potok prolazi kroz plac, pravo svojine nad zemljištem ne obuhvata pravo da se prirodni vodni režim menja bez odobrenja.

Kod melioracionih kanala posebno je zaštićen obostrani pojas širine najmanje pet metara. U njemu nisu dozvoljene radnje koje onemogućavaju redovno održavanje. Ni to nije automatska građevinska linija: plan i vodni uslovi mogu zahtevati veće odstojanje.

Ko održava korito zavisi od vrste vodotoka

Površinske vode dele se na vode prvog i drugog reda. Vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava na vodama prvog reda, kao i javnim objektima za odvodnjavanje, upravljaju Srbijavode ili Vode Vojvodine, zavisno od teritorije.

Vodnim objektima na vodama drugog reda, kada su u javnoj svojini, upravlja jedinica lokalne samouprave. Ako je fizičko ili pravno lice izgradilo vodni objekat za svoje potrebe, dužno je i da ga održava.