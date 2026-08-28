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Jedan od najčešćih razloga za višegodišnje, pa i višedecenijske sudske sporove i svađe među susedima u Srbiji jeste narušavanje privatnosti. Pitanje koje se postavlja pri svakoj gradnji, dogradnji ili renoviranju glasi: da li i pod kojim uslovima smete da otvorite prozor koji direktno gleda na plac vašeg komšije?

Iako mnogi misle da na svojoj kući mogu da rade šta god požele, Zakon o planiranju i izgradnji, kao i lokalni urbanistički planovi, vrlo precizno i strogo regulišu ovu oblast. Pravila su napravljena tako da štite intimu svakog vlasnika, ali i da zadovolje osnovne protivpožarne i sanitarne uslove.

Zid na međi: Apsolutna zabrana otvora

Kada se stambeni objekat gradi neposredno na samoj granici parcele (zid na međi), zakon je kristalno jasan, taj zid mora biti "slepi zid". To znači da na njemu ne sme da postoji apsolutno nijedan otvor.

Nije dozvoljeno postavljanje prozora, vrata, pa čak ni ventilacionih otvora koji bi narušavali prostor komšijske parcele. Slepi zid štiti privatnost suseda, ali ima i izuzetno važnu protivpožarnu ulogu, jer sprečava brzo širenje vatre sa jednog objekta na drugi. Čak i upotreba staklenih prizmi na zidu koji je direktno na granici najčešće nije dozvoljena bez posebnih odobrenja i saglasnosti.

Zlatno pravilo udaljenosti i "direktan pogled"

Ukoliko se vaša kuća ne nalazi na samoj međi, već je uvučena u dvorište, mogućnost otvaranja prozora zavisi direktno od udaljenosti zida od granice sa komšijskim placem.

Opšte pravilo u većini urbanističkih planova u Srbiji nalaže da se prozori stambenih prostorija (dnevne, spavaće i radne sobe) mogu postavljati samo na onim zidovima koji su od granice susedne parcele udaljeni najmanje tri metra. U nekim specifičnim stambenim zonama taj razmak po lokalnim planovima mora biti čak i četiri metra.

Udaljenost od tri metra smatra se minimalnom distancom koja obezbeđuje pristojnu distancu i sprečava da vi i vaš komšija "gledate jedni drugima u tanjir".

Šta ako je kuća preblizu, a prozor je neophodan?

U praksi se često dešava da su kuće udaljene svega metar ili metar i po od granice parcele. U takvim situacijama otvaranje klasičnih prozora nije dozvoljeno, ali zakon ostavlja mogućnost za rešavanje ventilacije sekundarnih prostorija, poput kupatila, ostava ili hodnika.

Ukoliko je vaš zid udaljen manje od propisanog minimuma (na primer, nalazi se na metar i po od komšije), na njemu smete da otvorite isključivo svetlarne ili ventilacione prozore. Međutim, i za njih važe izuzetno stroga pravila:

Parapet (donja ivica prozora) mora biti postavljen visoko, najčešće na visini od minimum 1,6 do 1,8 metara od poda te prostorije.

Dimenzije ovakvih prozora su strogo ograničene (uglavnom na manje formate, poput 60x60 centimetara).

Preporučuje se (a često i zahteva) upotreba neprovidnog, odnosno "mlečnog" stakla.

Ovakav tip prozora onemogućava osobi koja stoji u prostoriji da ima direktan vizuelni kontakt sa komšijskim dvorištem, a istovremeno obezbeđuje neophodno provetravanje i dnevnu svetlost u kupatilu ili špajzu.

Saglasnost komšije menja pravila igre

U građevinarstvu i pravu, dogovor kuću gradi. Ukoliko iz nekog razloga arhitektonski projekat vaše kuće zahteva prozor na zidu koji je preblizu komšiji, to je moguće izvesti isključivo uz pisanu, overenu saglasnost suseda.

Ako vaš komšija kod javnog beležnika (notara) potpiše izjavu kojom se ne protivi otvaranju prozora prema njegovom placu, nadležni organ će vam najčešće izdati građevinsku dozvolu sa takvim rešenjem. Ipak, treba imati na umu da čak i uz komšijsku saglasnost morate ispuniti minimalne protivpožarne uslove.