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Odluka o novom povećanju plata i penzija u Srbiji trebalo bi da bude doneta u narednih 10 do 15 dana. Zaposleni u javnom sektoru i penzioneri prve efekte novih povišica na svojim računima mogu da očekuju već od decembra ove godine.

Ove najave potvrdio je ministar finansija Siniša Mali tokom skupštinske rasprave o rebalansu budžeta. Kako je istaknuto, cilj novih mera jeste dodatno poboljšanje životnog standarda građana, ali i očuvanje visoke stope privrednog rasta.

Ko dobija 35.000, a ko 20.000 dinara?

Pored sistemskog povećanja koje je najavljeno za decembar, penzionerima će u septembru biti isplaćena i jednokratna novčana pomoć. Isplata počinje 14. septembra, a visina pomoći zavisiće od iznosa penzije.

Penzioneri su podeljeni u tri kategorije:

Oni sa penzijom do 31.092 dinara dobiće jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.

Penzioneri čija primanja iznose od 31.092 do 56.822 dinara dobiće 27.500 dinara.

Korisnicima čija je penzija veća od 56.822 dinara biće isplaćeno 20.000 dinara.

Istovremeno, najbrojnija grupa penzionera, odnosno korisnici iz kategorije "zaposleni", svoje redovne avgustovske penzije dobiće na računima u sredu, 9. septembra.

Prosečna penzija u Srbiji trenutno iznosi oko 486 evra, odnosno približno 57.000 dinara.

Foto: Gemini_Generated_Image

Minimalac raste na 600 evra, a cilj je prosečna plata od 1.400 evra

Prema poslednjim zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u Srbiji za jun iznosila je 120.401 dinar, odnosno 1.026 evra.

Od 1. januara naredne godine minimalna zarada biće povećana sa 551 evra na 600 evra, što je oko 70.470 dinara.

Predstavnici države, poslodavaca i sindikata na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sredinom meseca nisu uspeli da postignu dogovor o visini minimalne zarade. Zbog toga će konačnu odluku, u skladu sa zakonom, doneti Vlada Srbije do 15. septembra.

Najveći deo tereta ovog povećanja preuzeće država kroz rasterećenje privrede i povećanje neoporezivog dela dohotka za 9,2 odsto.

Plan vlasti je da prosečna plata u Srbiji do kraja naredne godine dostigne 1.400 evra mesečno.

Penzije prate rast plata: cilj je 650 evra

Ni penzioneri, prema najavama, ne bi trebalo da ostanu bez novih povećanja. Formula po kojoj se penzije usklađuju omogućava da primanja najstarijih građana prate rast zarada i troškova života.

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Konkretni procenti povećanja trebalo bi da budu poznati za desetak dana. Plan države je da prosečna penzija, koja sada iznosi oko 486 evra, tokom naredne godine dostigne 650 evra.

Privredni rast od 3,3 odsto i stabilna državna kasa

Sve najavljene mere i povećanja oslanjaju se na ekonomske rezultate Srbije tokom 2026. godine.

Procene pokazuju da bi privredni rast ove godine trebalo da iznosi 3,3 odsto, čime se Srbija svrstava među zemlje sa najvišim stopama rasta u Evropi.

Tržište rada je, prema dostupnim podacima, stabilno, uz stopu nezaposlenosti od 8,9 odsto, što dodatno doprinosi punjenju budžetskih fondova.

Iako kritičari pozivaju na oprez, predstavnici vlasti uveravaju da je finansijski sistem stabilan i bezbedan, da država raspolaže dovoljnim novčanim sredstvima i da se javni dug nalazi daleko ispod kritičnih granica.

Prema njihovim najavama, to bi trebalo da omogući da sva planirana povećanja budu isplaćena u predviđenim rokovima.