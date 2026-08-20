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To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara.

Podsetimo, Vlada Srbije najavila je da će najkasnije 15. septembra doneti konačnu odluku o visini minimalne zarade za 2027. godinu jer na nedavnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nisu usaglašeni stavovi o tom iznosu.

Ministarstvo finansija je u pregovorima predložilo da se sa sadašnjih 550 evra minimalac poveća na 600 evra, a poslodavci su prihvatili taj iznos pod uslovom da se poveća neoporezivi iznos zarada.

Šta su tražili predstavnici sindikata

Sindikati, Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i UGS "Nezavisnost" tražili su tokom pregovora da im se saopšti koliki će rast zarada biti u javnom sektoru kako bi odredili za koji iznos će se zalagati kako se ne bi ujednačile plate za različite poslove, ali nisu dobili odgovor.

SSSS i UGS "Nezavisnost" su, takođe tokom pregovora, pitali kada će biti dostignut cilj o minimalnoj zaradi od 650 evra koji je predsednik države Aleksandar Vučić obećao pre dve-tri godine, a u međuvremenu je ministar finansija Siniša Mali rekao da će se "iznos od 650 evra dostići do kraja 2027. godine".

Mali: Značajno povećanje

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je predlog Vlade Srbije da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2 odsto, sa 550 na 600 evra.

- Dakle, ogromno i značajno povećanje. Ali to pokazuje, s jedne strane, i snagu naših javnih finansija, a s druge strane i odgovornost koju imamo prema socijalnim partnerima, i na kraju krajeva brigu o ljudima, s obzirom da nam je, za one radnike koji dobijaju minimalnu zaradu, taj iznos veoma važan - naveo je Mali.

Istakao je da je u Srbiji negde ispod 100.000 radnika koji primaju minimalnu zaradu, da je to i dalje veliki broj, ali daleko manji od nekih pola miliona pre samo 12-13 godina.

- Ono što mi je, takođe, veoma važno, da sa ovim povećanjem minimalne zarade idemo na 117 odsto pokrivenosti minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom. Ako se sećate, to je bio jedan od zahteva sindikata pre par godina. A 2012. godine ta pokrivenost bila je samo 62 odsto i onda smo odgovorno, velikim povećanjem minimalne zarade u proteklom periodu, došli do toga da sa ovim povećanjem pokrijemo ne 100, nego 117 odsto minimalne potrošačke korpe - ukazao je ministar.