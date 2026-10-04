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Jedna neimenovana žena je mislila da razgovara sa jednim od najpoznatijih južnokorejskih glumaca, prilikom čega je poverovala u zajedničke investicije, a zatim navodno dobila i posao u filmskoj produkciji. Dve godine kasnije ostala je bez oko 90.000 evra i sa kreditima koje je podizala kako bi finansirala čitavu priču.

Iza navodne filmske zvezde, prema sumnjama rumunske policije, zapravo su stajali majka i sin, stari 47 i 19 godina, i dobro osmišljena internet prevara.

Žrtva je 56-godišnja žena iz rumunskog okruga Buzau, koja je verovala da preko interneta komunicira sa Park So Džunom, jednim od najpoznatijih južnokorejskih glumaca. Prevara je, kako prenosi rumunski Digi24, trajala dve godine.

Sve je počelo porukama preko interneta. Osobe sa druge strane vremenom su stekle poverenje žene, a da bi priča delovala uverljivije slali su joj i snimke poznatog glumca, njegove filmske ekipe i materijale sa snimanja.

Njen suprug ispričao je za rumunski medij da joj je osoba sa kojom se dopisivala pokazivala gde navodno radi i ljude iz filmske ekipe.

Digla kredite zbog obećane zarade

Kada je poverenje uspostavljeno, usledio je finansijski deo priče. Ženu su, prema istrazi, ubedili da šalje novac za navodne investicije koje bi trebalo da joj donesu značajnu zaradu. I nije reč o maloj sumi.

Tokom vremena poslala je ukupno oko 90.000 evra, a da bi obezbedila toliki novac podigla je i više kredita u bankama. Međutim, prevaranti su navodno otišli i korak dalje.

Žena je poverovala da je postala deo filmske ekipe i da je dobila posao u produkcijskoj kompaniji. Prema rečima njenog supruga, čak je dobila zadatak da vodi određenu evidenciju, odnosno neku vrstu računovodstva za navodnu filmsku firmu.

Upravo je obećana plata na kraju pomogla da se čitava priča raspadne.

Park So Džun Foto: Morio Taga / Jiji Press Photo / Profimedia

Čekala platu koja nikada nije stigla

Kada za svoj navodni posao nije dobila platu, žena je počela da sumnja da nešto nije u redu. U proveru se uključio i njen suprug.

Jednu od kompanija koje su se pominjale u komunikaciji potražio je na internetu. Umesto veze sa filmskom industrijom, otkrio je nešto potpuno drugo — firma koju je proverio bavila se deterdžentima.

Tada je postalo jasno da iza priče o filmskoj zvezdi, investicijama i poslu verovatno stoji nešto sasvim drugo. Slučaj je prijavljen policiji.

Istražitelji su potom izvršili pretrese na dve lokacije u okrugu Dambovica, gde žive 47-godišnja žena i 19-godišnji mladić za koje se sumnja da su učestvovali u prevari.

Policija je tokom pretresa pronašla i oduzela dokumentaciju, elektronske uređaje, medije za čuvanje podataka i druge potencijalne dokaze. Osumnjičeni su privedeni na saslušanje, dok se istraga nastavlja.

Prevara poznata kao "metoda Bred Pit"

Rumunski mediji ovaj način prevare porede sa takozvanom "metodom Bred Pit", nazvanom po slučajevima u kojima su prevaranti koristili identitet slavnog holivudskog glumca kako bi preko interneta stekli poverenje žrtava i naveli ih da im šalju novac.

Princip je sličan — fotografije i snimci poznate osobe koriste se za stvaranje uverljive priče, komunikacija traje dovoljno dugo da žrtva stekne poverenje, a tek potom počinju zahtevi za novac.

U slučaju žene iz Rumunije, cena takvog poverenja dostigla je oko 90.000 evra. A prevara se nije raspala zbog fotografije, poruke ili snimka. Raspala se tek kada "zaposlena" u filmskoj produkciji nije dobila svoju prvu platu.