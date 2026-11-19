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Na stočnoj pijaci žive stoke u Užicu zabeležen je pad prodajne cene teladi simentalske rase (SM), telesne mase do 160 kilograma, na dominantnih 800 dinara po kilogramu, kao i rast prodajne cene krava za klanje iste rase na 300 dinara po kilogramu. Ponuda teladi bila je slabija nego prethodne sedmice, dok je ponuda krava za klanje bila prosečna.

Niža cena tovnih bikova

U klanicama na području Podrinjskog regiona otkupna cena tovnih bikova simentalske rase, telesne mase preko 500 kilograma, bila je niža u odnosu na prethodnu sedmicu, jer je dominirao iznos od 450 dinara po kilogramu. Obim ponude ove kategorije goveda, kao i broj otkupljenih grla, ostao je na prošlonedeljnom nivou.

Za otkupljenu tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma klaničari sa područja Južnobanatskog regiona plaćali su protekle sedmice najčešće 410 dinara po kilogramu, uz prilično slabu ponudu.

Na području Beograda i okolnih mesta nije bilo značajnijih promena u obimu ponude i broju otkupljenih tovnih bikova simentalske rase, telesne mase preko 500 kilograma, a otkupna cena zadržala se na prošlonedeljnom nivou od 440 dinara po kilogramu.

Reporteri STIPS-a iz Kikinde zabeležili su otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma po dominantnoj ceni od 430 dinara po kilogramu, kao i prethodne sedmice. Obim ponude i tražnje takođe se nije menjao.

Klaničari sa područja Pirotskog regiona protekle sedmice otkupljivali su telad simentalske rase, telesne mase do 160 kilograma, po dominantnoj ceni od 900 dinara po kilogramu, krave za klanje iste rase po 250 dinara po kilogramu i tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po 410 dinara po kilogramu. Ponuda grla sve tri kategorije goveda bila je dobra, dok se na stočnoj pijaci u Pirotu telad simentalske rase mogla kupiti po dominantnoj ceni od 850 dinara po kilogramu, isto kao i prethodne sedmice.

Na području Severnobačkog regiona otkupna cena tovnih bikova simentalske rase, telesne mase preko 500 kilograma, nije se menjala, pa je i protekle sedmice dominirao iznos od 429 dinara po kilogramu.

Rast otkupnih cena tovnih svinja u klanicama na području Kraljeva

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je rast cena obe kategorije tovnih svinja. Kod grla telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirala je cena od 300 dinara po kilogramu, dok je kod grla težih od 120 kilograma dominantna cena iznosila 260 dinara po kilogramu.

prasići Foto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock

U klanicama na području Raškog regiona zabeležen je rast otkupne cene prasadi na 400 dinara po kilogramu, kao i rast otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja, koje su se kretale od 250 do 300 dinara po kilogramu, u zavisnosti od telesne mase grla.

Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Kikinde, protekle sedmice otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža nego u prethodnom periodu, pošto je dominirao iznos od 230 dinara po kilogramu. Glavni razlog bila je prilično dobra ponuda ove kategorije svinja.

Uprkos dobroj ponudi prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na stočnoj pijaci u Kragujevcu, gde je, prema proceni reportera STIPS-a, dovezeno oko 300 grla, došlo je do rasta cene u odnosu na prethodni period. Dominantna cena iznosila je 400 dinara po kilogramu.

Slično kao na stočnoj pijaci, i u klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 400 dinara po kilogramu. S druge strane, otkupna cena krmača za klanje bila je niža, a dominirao je iznos od 160 dinara po kilogramu.

Klaničari sa područja Južnobanatskog regiona otkupljivali su tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po višim cenama nego u prethodnom periodu, pa su za otkupljena grla najčešće plaćali 220 dinara po kilogramu.

Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 400 dinara po kilogramu u klanicama na području Jablaničkog regiona, isto kao i prethodne sedmice. Nije bilo promena ni kod otkupnih cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 260 dinara po kilogramu. Cene su ostale nepromenjene i na stočnoj pijaci u Leskovcu.

Pad cene jagnjadi na području Loznice, Užica i Kragujevca

Otkupna cena jagnjadi bila je niža tokom protekle sedmice u klanicama na području Podrinjskog regiona, gde su odgajivači za otkupljena grla najčešće dobijali 450 dinara po kilogramu.

Foto: RTS

Jagnjad su se protekle sedmice po nižim cenama prodavala i na stočnoj pijaci u Užicu, gde je dominirao iznos od 380 dinara po kilogramu. Razlog za pad cene bili su prilično dobra ponuda i nešto manji broj prodatih grla.

Pad otkupne cene jagnjadi zabeležen je i u klanicama na području Zlatiborskog regiona, gde je dominirao iznos od 420 dinara po kilogramu.

U ovom periodu mogle su se kupiti i dviske po dominantnoj ceni od 200 dinara po kilogramu, kao i ovce po 180 dinara po kilogramu. Za prodaju je dovezeno po tridesetak grla obe kategorije. U istom periodu klaničari sa područja Šumadijskog regiona otkupljivali su ovce po nižim cenama, pri čemu je dominirao iznos od 170 dinara po kilogramu.

Protekle sedmice najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 500 dinara po kilogramu, dok su odgajivači za ovce dobijali 200 dinara po kilogramu u klanicama na području Braničevskog regiona. Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležene su iste dominantne cene za obe kategorije ovaca kao i u klanicama.

Na kraju, dominantna prodajna cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Leskovcu iznosila je 500 dinara po kilogramu, isto kao i prethodne sedmice. Cena jaradi takođe se nije menjala, pa je dominantan iznos bio 400 dinara po kilogramu. Osim jagnjadi i jaradi, mogle su se kupiti i ovce po dominantnoj ceni od 200 dinara po kilogramu.

Ponuda jagnjadi i ovaca bila je prosečna, dok je ponuda jaradi bila prilično slaba.