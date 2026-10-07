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Kupovina hrane postala je ozbiljna stavka u kućnom budžetu, pa se sve više ljudi pita gde se određeni proizvodi više isplate - na pijaci ili u marketu. Iako se često smatra da je pijaca automatski jeftinija, to nije uvek slučaj.

Za neke namirnice pijaca može biti bolji izbor zbog svežine, mogućnosti dogovora oko cene i kupovine direktno od proizvođača. S druge strane, marketi često imaju niže cene pojedinih proizvoda tokom akcija, ali i veću ponudu, duže radno vreme i mogućnost da sve završite na jednom mestu.

Zato se najveća ušteda često ne postiže izborom samo jednog mesta za kupovinu, već kombinovanjem pijace i marketa.

Šta se više isplati kupovati na pijaci? Voće i povrće iz sezone

Paradajz, paprika, krastavac, kupus, krompir, luk, jabuke, šljive i drugo sezonsko voće i povrće mogu se naći direktno kod proizvođača. Kupac tada ima mogućnost da bira između više kvaliteta i cena.

1/8 Vidi galeriju Cene na piajacama nisu uvek najpovoljnije Foto: Kurir Televizija, Kurir/Z.G.

Posebno se isplati kupovati veće količine kada spremate zimnicu. Kod kupovine nekoliko kilograma ili cele gajbe moguće je dogovoriti cenu, što u marketu uglavnom nije opcija.

Sir, kajmak i domaći mlečni proizvodi

Ako imate pouzdanog prodavca, pijaca može biti dobar izbor za sir, kajmak i druge domaće proizvode.

Ovde, međutim, cena nije jedini kriterijum. Važno je znati poreklo proizvoda i kupovati od prodavaca kojima verujete, naročito kada je reč o lako kvarljivoj hrani.

Jaja

Jaja sa pijace mogu biti zanimljiva opcija, posebno ako kupujete direktno od domaćinstva.

Ipak, pre kupovine treba uporediti cenu sa onom u marketima, jer akcije velikih trgovinskih lanaca ponekad mogu potpuno promeniti računicu.

Zimnica i veće količine

Ako kupujete papriku za ajvar, paradajz za kuvanje, krastavac za kiseljenje ili kupus za zimnicu, pijaca je često mesto na kojem možete ostvariti bolju cenu.

Što je količina veća, to je veći prostor za dogovor.

Šta se često više isplati kupovati u marketu? Ulje, šećer, brašno i osnovne namirnice

Za proizvode koji dugo mogu da stoje marketi često imaju prednost, posebno kada su na akciji.

Ulje, brašno, šećer, pirinač, testenina, konzervirana hrana i slični proizvodi mogu biti znatno povoljniji kada se kupuju tokom akcijskih perioda.

Foto: BearFotos/Shutterstock

Zbog toga se pre odlaska u kupovinu isplati pogledati aktuelne kataloge i uporediti cene.

Mleko i mlečni proizvodi

Kod fabrički proizvedenih mlečnih proizvoda market često može da bude povoljniji, posebno ako određeni proizvod kupujete na akciji.

Jogurt, mleko, pavlaka, puter i slični proizvodi imaju jasno istaknutu cenu, pa je poređenje relativno jednostavno.

Hemija za domaćinstvo

Deterdženti, sredstva za čišćenje, omekšivači, papirna galanterija i slični proizvodi uglavnom se više isplate u marketima.

Veliki trgovinski lanci često organizuju akcije, a dodatna ušteda može se ostvariti kupovinom većih pakovanja.

Zamrznuta hrana

Za zamrznuto povrće, ribu, gotove proizvode i sličnu robu market je uglavnom praktičniji izbor.

Prednost je i to što možete lako da uporedite cenu različitih proizvođača i gramažu.

Gde se više isplati kupovati meso?

Kod mesa nema jednostavnog odgovora.

Cena zavisi od vrste mesa, kvaliteta, porekla i trenutne akcije. Market može imati veoma povoljne akcije, dok mesara ili prodavac na pijaci može ponuditi određeni komad mesa po boljoj ceni.

Virus afričke kuge svinja je veoma otporan. Može da preživi zamrzavanje, dimljenje i različite temperature obrade hrane. Foto: Shutterstock

Zato je kod mesa važnije porediti cenu po kilogramu, a ne samo cenu pakovanja.

Na primer, pakovanje od 500 grama koje izgleda jeftinije može zapravo biti skuplje kada se preračuna na kilogram.

Pijaca nije uvek jeftinija

Ovo je jedna od najčešćih zabluda.

Pijaca može imati odlične cene, ali nije pravilo da je svaka namirnica tamo jeftinija nego u marketu.

Na cenu utiču sezona, količina, poreklo proizvoda, lokacija pijace i konkurencija među prodavcima.

Zato je najbolja strategija jednostavna: ne kupujte po navici, već uporedite cenu.

Ako je paradajz na pijaci skuplji nego u marketu, nema mnogo smisla kupovati ga samo zato što je „sa pijace“. Isto važi i obrnuto.

Kako da napravite najveću uštedu?

Najbolja strategija nije da izaberete samo pijacu ili samo market.

Napravite spisak namirnica pre kupovine i podelite ga na dve grupe.

Na pijaci prvo proverite: sezonsko voće i povrće

proizvode direktno od proizvođača

veće količine za zimnicu

određene domaće proizvode

namirnice kod kojih možete da dogovorite cenu. U marketu proverite: ulje, brašno, šećer i testeninu

mleko i fabričke mlečne proizvode

deterdžente i kućnu hemiju

zamrznutu hranu

proizvode koji su trenutno na akciji Najvažnije je porediti cenu po kilogramu

Jedan od najjednostavnijih trikova za uštedu jeste da ne gledate samo cenu proizvoda na polici.

Uvek proverite cenu po kilogramu ili litru kada je dostupna.

Foto: Shutterstock

Pakovanje od 750 grama može izgledati povoljnije od kilograma, ali kada preračunate cenu, rezultat može biti potpuno drugačiji.

Isto važi za akcije tipa "2+1 gratis“. Takva ponuda jeste povoljna samo ako vam zaista trebaju tri proizvoda.

U suprotnom možete potrošiti više novca nego što ste planirali.

Najbolja kupovina je kombinacija pijace i marketa

Ne postoji jedno mesto na kojem se baš sve isplati kupovati.

Pijaca ima najveću prednost kod sezonskog voća i povrća, većih količina i direktne kupovine od proizvođača. Market je često bolji izbor za osnovne namirnice, kućnu hemiju i proizvode koji su na akciji.

Zato kupac koji želi da smanji račun ne bi trebalo slepo da bira između pijace i marketa.

Najviše se može uštedeti tako što ćete pre kupovine proveriti cene, pratiti akcije, gledati cenu po kilogramu i kupovati sezonske namirnice kada im je cena najpovoljnija.