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Sa prvim danima jeseni, beogradske pijace nude raznovrsno sezonsko voće i povrće, a među najtraženijim proizvodima i dalje je domaći paradajz.

A kakva je ponuda na beogradskim pijacama sa prvim danima jeseni, da li cene diktira i zimnica čija je sezona pravljenja u toku i šta pokazuje pijačni barometar ovog petka, za emisiju "Redakcija" otkrila je Miroslava Trajković, novinar.

- Ovog kišnog petka uputili smo se na Kalenić pijacu kako bismo videli šta to Beograđani najviše pazare. Evo, prvo ćemo da vidimo šta nudi "Leskovačka roba" kod dede i sina - rekla je Trajković.

- Različite su cene domaćih proizvoda. Imamo domaći paradajz, "Volovsko srce", "Leskovački jabučar", imamo paprike, domaći krastavac, i običan i onaj za turšiju. Paradajz imamo od 200 do 350 dinara, paprika je 200 dinara, a krastavac 150. To su trenutne cene, a menjaju se, zavisi od ponude i potražnje. Paradajzi su svi lepi. Mušterije su zadovoljne. To je samo stvar ukusa. Beograđani ovde kod mene najviše pazare paradajz - rekao je sagovornik.

Pijačni barometar na Kalenić pijaci Foto: Kurir Televizija

- Ovde imamo grožđe, hamburg, imamo italijansko slatko. Cene su od 200 do 250 dinara. Imamo ovde i šljive, koje možemo da iskoristimo za džem i slatko. Takođe, evo, ovde imamo i džem od kajsije. Ovde imamo i krompir, crni luk, beli luk, sušene paprike. Evo ih, male papričice. Ima i domaćih jaja. U zavisnosti od uzgoja i kvaliteta, cene se kreću od 15 do 45 dinara. Ovde imamo i druge vrste voća, kao što su kajsije i nektarine. Dobro, sada im je sezona malo prošla, ali je sve još uvek sveže. Imamo maline i borovnice. Krastavac se kreće od 200 do 250 dinara po kilogramu. Imamo ovde i vezice za supu, domaće, takođe praziluk. Kupus, peršun i slično. Ovde, kao što vidite, imamo i boraniju. Dakle, sve je manje-više domaće i sezonsko. Vidimo da ima svega, Beograđani ovde dosta kupuju i sve je uglavnom domaće - kaže Trajković.

Sagovornik je za Kurir TV na pitanje kako da razlikujemo, odnosno kako da znamo da je paradajz pravi, domaći, da je onako sladak, odgovorio:

- To je do proizvodnje. Ima i dobrih paradajza, ima i loših paradajza. Recimo, u lokalnim radnjama deluje plastično, dok ovaj ovde ima neku lepšu i prirodniju boju u odnosu na onaj u lokalnim prodavnicama. A po ukusu je dosta slađi - za Kurir televiziju, rekao je sagovornik.

04:07
Paradajz do 350 dinara, paprika 200, krastavac 150: Evo šta ovog petka Beograđani najviše kupuju na Kalenić pijaci Izvor: Kurir televizija

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