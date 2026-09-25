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Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je danas završena isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima, čime su ispunjene sve tačke programa podrške države, vrednog gotovo milijardu evra.

- Istovremeno, ovime je ispunjeno još jedno obećanje koje smo dali građanima Srbije - rekao je Mali.

Što se tiče isplate 6.000 dinara novčane naknade punoletnim građanima, Mali je podsetio da su isplate počele u utorak, 22. septembra, kada je realizovano 5,4 miliona isplata, a taj novac je dobilo oko 4,8 miliona lica koja su stekla status nosioca prava iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri i primaoci socijalne pomoći koji nisu trebali da se prijavljuju za ovaj vid novčane podrške.

- Od srede do danas novac je isplaćen i na račune građana koji su se prijavljivali preko portala Uprave za trezor, a kojih je oko 1,75 miliona. Građani koji su se prijavljivali za 6.000 dinara imaju rok od godinu dana od dana uplate da taj novac i podignu, dok oni koji su novac dobili iz Akcionarskog fonda nemaju rok za njegovo podizanje - naveo je ministar Mali.

Foto: Ground Picture/Shutterstock, railway fx/Shutterstock, Screenshot

Ministar se osvrnuo i na ostale mere podrške koje su realizovane u okviru paketa, a koje podrazumevaju niže cene lekova na recept od 1. avgusta 2026. godine, kao i dodavanje novih lekova na recept o trošku RFZO, a koje su građani do sada plaćali u celosti.

Paket podrške je, dodao je ministar, podrazumevao i 30.000 vaučera od po 10.000 dinara za odmor penzionera u Srbiji, a pravo na vaučere su imali najstariji koji primaju penziju do 80.000 dinara.

- Zatim su tu i jednokratne pomoći podrške građanima, koje smo isplatili 14. septembra. Tada su, svi penzioneri u Srbiji, u zavisnosti od visine penzije, dobili 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara. Takođe, primaoci socijalne pomoći, dečijeg dodatka i boračkog dodatka su dobili po 25.000 dinara, dok su borci dobili po 10.000 dinara - naveo je Siniša Mali.

Konačno, naveo je ministar, juče su na sednici Vlade usvojene izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima se obezbeđuju olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni. Ministar je podsetio da su olakšice proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime.

Ministar Mali se zahvalio svim građanima Srbije, navodeći da su ovaj program i njegova realizacija njihov uspeh.

- Svi zajedno doprinosimo jačanju naše privrede, očuvanju ekonomske stabilnosti i unapređenju životnog standarda. Rezultati koje postižemo potvrda su da zajedno možemo da stvaramo, svakim danom, sve bolje uslove života za sve građane Srbije - zaključio je ministar Mali.