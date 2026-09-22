U pitanju je jednokratna finansijska podrška koju dobijaju građani na osnovu Zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu, usvojenom 31. avgusta.

Finansijska pomoć će licima lišenim slobode biti automatski uplaćena na novčane depozite koji se vode na njihova imena i sa kojima samo oni mogu da raspolažu.