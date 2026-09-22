Novčanik
I zatvorenici u KP zavodima dobili 6.000 dinara: Pare su već na računima, evo ko raspolaže s novcem
- Licima lišenim slobode u svim KP zavodima u Srbiji danas je uplaćena jednokratna državna pomoć od 6.000 dinara.
- Novac se automatski uplaćuje na njihove novčane depozite, kojima samo oni mogu da raspolažu.
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Licima lišenim slobode u svim kazneno-popravnim zavodima u Srbiji danas je uplaćena novčana podrška države u iznosu od 6.000 dinara.
U pitanju je jednokratna finansijska podrška koju dobijaju građani na osnovu Zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu, usvojenom 31. avgusta.
Foto: UIKS
Finansijska pomoć će licima lišenim slobode biti automatski uplaćena na novčane depozite koji se vode na njihova imena i sa kojima samo oni mogu da raspolažu.
Biznis Kurir
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