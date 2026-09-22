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Licima lišenim slobode u svim kazneno-popravnim zavodima u Srbiji danas je uplaćena novčana podrška države u iznosu od 6.000 dinara.

U pitanju je jednokratna finansijska podrška koju dobijaju građani na osnovu Zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu, usvojenom 31. avgusta.

FOTO Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, KPZ Kragujevac.jpg
Foto: UIKS

Finansijska pomoć će licima lišenim slobode biti automatski uplaćena na novčane depozite koji se vode na njihova imena i sa kojima samo oni mogu da raspolažu.

Biznis Kurir

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