Slušaj vest

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je sinoć da se do sada prijavilo 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć.

Govoreći o jednokratnoj pomoći građana, Mali je naveo naveo da sledeće nedelje kreće isplata.

- Dva miliona korisnika je dobilo novčanu pomoć. Naredne nedelje sledi isplata 6.000 dinara svim punolentim građanima Srbije, jedan deo će biti isplaćen iz Akcionarskog fonda, drugi deo iz budžeta Srbije. Taj deo koji je vezan za Akcionarski fond, nema potrebe da se prijavljuju, isplata će se vršiti od 21. do 25. septembra, a novac će moći da se podiže kada god - rekao je Mali.

Kako kaže, građani koji nisu u Akcionarskom fondu, moraće da izvrše prijavu preko Uprave za trezor.

- 1.560.000 građana se prijavilo za jednokratnu novčanu pomoć, a preko Akcionarskog fonda pravo ima 4 miliona građana, što će reći da se gotovo svaki građanin Srbije prijavio! - dodaje Mali.

Naglašava da je ovo veliki paket pomoći od skoro milijardu evra.

- Smanjili smo cene lekova, isplatili vaučere i sledeće nedelje kreće isplata 6.000 dinara - rekao je.

Kako dodaje, Srbija ima veće prihode u budžetu od planiranih.