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Poznati influenser Iv Beserovac ne prestaje da očarava svoje pratioce sadržajem sa putovanja u okviru, ali i van granica Balkana. Koliko je predan ovom poslu, svedoči i činjenica da je danas vlasnik sopstvene turističke agencije, ali ga to nije sprečilo da ostane i veran onlajn vodič kroz svet na društenim mrežama.

Ovog puta, Iv je posetio grad koji je izabran za najjeftiniji na Balkanu - Pirot. Doneo je priču o tome šta sve možete da kupite u Pirotu za manje od 10 evra.

Od Pirota do Bele kuće

Iako vlada uvreženo mišljenje da su "Piroćanci cicije", njihovo gostoprimstvo često ne može da se ospori.

Mnogima poput Iva prva asocijacija na Pirot bude i kačkavalj, jer se veruje da je prvi komad ove vrste sira u Srbiji stigao u Pirot. Već u 19. veku, postoje podaci pribavljeni od strane etnologa da je Jevrejin podučavao Piroćanca zanatu pravljenja kačkavalja.

Veruje se da tajna specifičnog ukusa ovog pirotskog sira leži u prirodnom načinu njegovog nastajanja, od mleka životinja koje pasu najsvežiju travu i lekovito bilje na Staroj planini, u šta su se uverili čak i u Beloj kući. Da biste bili školovani mlekadžija, jedina škola na Balkanu koju možete da završite nalazi se upravo u Pirotu.

Grad je i peglanih kobasica

Mnogi kažu da, ako ne probate peglanu kobasicu, to je kao da niste ni posetili Pirot.

Pravljena od ovčjeg, kozjeg ili junećeg mesa u kombinaciji sa začinima, ovaj suhomesnati delikates ne preskače ničiji tanjir. Nakon mešanja mesa, kobasica se "pegla" uz pomoć staklene flaše sa vinom, da bi se na kraju dobio prepoznatljiv oblik potkovice.

Seče se na tanke komade i služi i uz vino, a nažalost, možete da je nađete samo u zimskom periodu. Godine 2011. u Pirotu je održano čak i Svetsko prvenstvo u pravljenju peglane kobasice, koje je kasnije preraslo u sajam koji se organizuje svakog februara.

Cene kao iz prethodnog veka

Nakon što je Iv objavio video, gledaoci su ostali u potpunom šoku cenama koje je prikazao.

Naime, kugla sladoleda u poslastičarnici košta samo 40 dinara, velika gurmanska pljeskavica 380 dinara, a osmina bureka sa sirom 70 dinara. S obzirom da je Pirot grad sira, kako kaže, sa mesom ga ni ne prave.

Pogledajte kako je izgledala Ivova poseta Pirotu:

Ukoliko želite da odradite jedan trening u teretani, za dnevnu kartu biće potrebno da izdvojite 250 dinara. Ako je vaš izbor ipak plivanje, ulaz na unutrašnji ili spoljašnji bazen koštaće vas 200 dinara.

Koliko su korisnici zatečeni cenama, svedoče i komentari poput:

- Je l' ovi ljudi žive u nekom paralelnom univerzumu?

- Ma da li je moguće da živimo u istoj državi...?

- Kod mene u Sremskoj Mitrovici kugla košta 150 dinara, a burek kao delovi za veliki servis.