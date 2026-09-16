Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,37 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači je za 0,1 odsto i iznosi 101,6221 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou slabiji je za 2,1 odsto, a od početka godine je niži za po 1,7 odsto.