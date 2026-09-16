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JP "Putevi Srbije“ pokrenulo je javnu nabavku za izgradnju nove petlje "Batrovci“ na državnom putu I A reda broj 3, odnosno auto-putu Beograd - Šid, jednom od glavnih putnih pravaca Srbije prema Hrvatskoj.

Javna nabavka za izvođenje radova objavljena je 15. septembra 2026. godine, a nova petlja planirana je na kilometru 2+104 državnog puta I A reda broj 3, na području katastarske opštine Batrovci, opština Šid.

Uz javnu nabavku, "Putevi Srbije“ objavili su i tehničke uslove za izvođenje radova, kao i projekat za građevinsku dozvolu.

Pokretanjem postupka javne nabavke projekat ulazi u fazu izbora izvođača radova.

Auto-put A3 povezuje Beograd sa zapadnim delom Srema i državnom granicom sa Hrvatskom kod Batrovaca i predstavlja jednu od najvažnijih međunarodnih saobraćajnica kroz Srbiju.

Na ovom putnom pravcu trenutno se izvode i drugi radovi. Prema informacijama "Puteva Srbije“, do 20. septembra na deonici Batrovci -Dobanovci tokom svetlog dela dana obavljaju se radovi na košenju bankina i putnog pojasa.

U zonama u kojima se izvode radovi zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama.

Biznis Kurir

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