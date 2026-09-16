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Hrvatski Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) službeno je potvrdio da je za kupovinu Uljanik Brodogradnje 1856 iz Pule odabrana ponuda turskog brodogradilišta Kuzey Star.

Reč je o prodaji 97,13 posto udela u kompaniji koja je nastavila brodograđevinsku delatnost nakon sloma nekadašnje Uljanik grupe. Kuzey Star ponudio je 12 miliona evra, što je iznad početne cene koja je iznosila oko 11,08 miliona evra, preneo je Biznis info.

Odlukom CERP-a praktično je otvoren put za ulazak turskog investitora u jedno od najpoznatijih brodogradilišta na istočnoj obali Jadrana.

Veća ponuda ispala iz trke

Zanimljivo je da turska ponuda nije bila finansijski najveća. Za Uljanik je bila zainteresovana i kompanija Mira Finance Capital Holding iz Luksemburga, koja je ponudila oko 14,5 miliona evra.

Ipak, CERP je ovu ponudu ocienio nevaljanom jer na njegovom računu nije bila evidentirana uplata garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od nešto manje od 111.000 evra. Time je Kuzey Star ostao jedini ponuđač čija je ponuda zadovoljila uslove postupka, potvrđeno je za Novi list.

Brodogradnja mora da ostane osnovna delatnost

Važan deo celog posla je obaveza novog vlasnika da nastavi brodograđevinsku delatnost u Puli.

Kupac se obavezuje da zadrži delatnost gradnje brodova i plutajućih objekata te njihovog popravka i održavanja, što je posebno važno s obzirom na dugu industrijsku tradiciju lokacije, ocenjuje riječki Novi list.