Slušaj vest

Zvuči kao mali prostor, ali kupatilo od pet kvadrata predstavlja najskuplju i najzahtevniju prostoriju za renoviranje u svakom domu. Kada dotrajale cevi počnu da prete poplavom, a stare pločice izgube sjaj, vlasnici stanova suočavaju se sa ozbiljnim finansijskim izazovom.

Cene građevinskog materijala i majstorskih ruku su se prethodnih godina stabilizovale, ali su ostale na znatno višem nivou nego pre jedne decenije.

1. Rušenje, demontaža i odvoz šuta

Prvi korak je najbučniji i najprljaviji. Majstori moraju da polupaju stare pločice, izvade staru kadu, lavabo, bojler i cevi. U ovu cenu ulazi radna snaga za rušenje, pakovanje šuta u džakove, iznošenje i plaćanje specijalizovanog kontejnera za odvoz na deponiju.

Procenjeni trošak: od 200 do 250 evra.

1/5 Vidi galeriju Italijanski dizajn kupatila Foto: Printscreen YouTube, Ventura/Shutterstock

2. Vodovod, kanalizacija i elektroinstalacije

Ovo je faza na kojoj se nikada ne štedi. Stavljanje novih pločica preko starih, trulih cevi je recept za katastrofu. Majstor vodoinstalater će razvesti nove vodovodne i kanalizacione cevi, postaviti nove ventile i pripremiti priključke. U ovu fazu najčešće ulazi i ugradnja okvira za ugradni vodokotlić, kao i ugradnja "walk-in" slivnika (linijske rešetke) za tuš kabinu. Električar će zameniti kablove, postaviti nove utičnice i rasvetu.

Procenjeni trošak (ruke i materijal za cevi/kablove): od 550 do 700 evra.

3. Priprema zidova, podova i hidroizolacija

Pre nego što keramičar počne svoj posao, zidovi moraju biti savršeno ravni. Radi se ravnanje zidova, izlivanje podne košuljice sa pravilnim padom ka slivniku i ključna stvar, hidroizolacija. Kvalitetan premaz u dva sloja sa hidroizolacionim trakama u uglovima garantuje da nećete poplaviti komšiju ispod vas.

Procenjeni trošak (ruke i materijal): oko 250 do 300 evra.

Foto: valentyn semenov / Alamy / Profimedia

4. Keramika: Pločice, lepak i ruke majstora

Kupatilo od 5 kvadrata u osnovi zahteva oko 20 do 22 kvadrata zidnih pločica (ako idu do plafona) i 5 kvadrata podnih pločica. Zbog ukrajanja i otpada, kupuje se oko 27 do 30 kvadrata keramike.

Cena ruku dobrih keramičara u 2026. godini kreće se od 18 do 25 evra po kvadratu. Za pločice srednje klase treba izdvojiti oko 20 evra po kvadratu. Dodajte na to kvalitetan fleksibilni lepak, fugu i lajsne.

Keramičar (ruke): od 500 do 650 evra.

Pločice i materijal: od 600 do 800 evra.

Procenjeni trošak ukupno: oko 1.100 do 1.450 evra.

Foto: Baloncici/Shutterstock

5. Sanitarije i kupatilska galanterija

Ovo je stavka koja najviše zavisi od vašeg ukusa. Računica je pravljena za "zlatnu sredinu", ni najeftinije, ni luksuzni brendovi. Potrebni su vam ugradni vodokotlić i konzolna WC šolja, stakleni paravan za tuš, kvalitetne slavine za tuš i lavabo, sam lavabo sa ormarićem, ogledalo i nov bojler.

Procenjeni trošak: od 900 do 1.300 evra.

Kada se sve podvuče, kompletno, kvalitetno i sigurno renoviranje standardnog kupatila od 5 kvadrata u 2026. godini koštaće vas između 3.100 i 4.100 evra. Iako postoje majstori koji će ponuditi sistem "ključ u ruke" za manje novca, imajte na umu da preterana štednja na hidroizolaciji, cevima i lepku često znači ponovno lupanje pločica već nakon tri ili četiri godine.