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Nekada je budžet od 10.000 evra bio sinonim za kompletno, luksuzno renoviranje prosečnog stana, od poda do plafona. Danas, usled drastičnog skoka cena građevinskog materijala i još većeg skoka majstorskih dnevnica, ta cifra ima potpuno drugačiju vrednost.

Ukoliko planirate radove u 2026. godini i na raspolaganju imate ovaj iznos, morate se suočiti sa realnošću: sa 10.000 evra više ne možete uraditi generalno renoviranje stana od 60 kvadrata (struja, voda, podovi, stolarija, kupatilo i kuhinja). Za takav poduhvat "do cigle" danas je potrebno između 350 i 500 evra po kvadratu.

Ipak, 10.000 evra je i dalje izuzetno ozbiljan novac kojim možete potpuno transformisati svoj životni prostor, pod uslovom da pametno izaberete prioritete.

Scenario 1: Kompletna zamena kupatila i kuhinje

Najskuplje prostorije u svakom domu su kupatilo i kuhinja, jer zahtevaju grube radove, promenu instalacija i angažovanje najvećeg broja različitih majstora. Ako je vaš stan stariji od 30 godina, ovo je najpametnije ulaganje.

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Kompletno renoviranje kupatila (oko 4.000 do 5.000 evra)

Ovaj budžet pokriva sve u kupatilu. Uključuje rušenje starih pločica i odvoz šuta, potpunu zamenu dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih cevi, postavljanje nove hidroizolacije, ugradnju kvalitetne italijanske ili španske keramike srednje klase, kao i kupovinu modernih sanitarija.

Nova kuhinja po meri sa uređajima (oko 4.000 do 5.000 evra)

Za ovaj novac možete dobiti prelepu kuhinju izrađenu po meri od medijapana, koji je otporniji i lepši od obične iverice. U cenu su uračunati i novi ugradni aparati srednje klase, rerna, ploča, sudomašina, aspirator, nova sudopera, slavina, kao i postavljanje keramike ili stakla između kuhinjskih elemenata.

Šta vam ostaje?

Od početnih 10.000 evra ostaće vam taman toliko novca, oko 1.000 evra, da angažujete molere da pregletuju i okreče ostatak stana, čime ćete dobiti funkcionalno potpuno nov i osvežen prostor.

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Scenario 2: Spektakularan "kozmetički" preobražaj celog stana

Ukoliko su vam cevi u kupatilu i kuhinji zdrave, ili su renovirane pre desetak godina, budžet od 10.000 evra možete usmeriti na potpunu estetsku i energetsku transformaciju ostatka stana od oko 50 do 60 kvadrata.

Zamena spoljne stolarije (oko 2.500 do 3.500 evra)

Ugradnja novih PVC prozora (sa roletnama i komarnicima) na svim pozicijama u stanu. Ovo direktno smanjuje račune za grejanje i rešava problem ulične buke.

Nova unutrašnja vrata i ulazna sigurnosna vrata (oko 1.500 do 2.000 evra)

Zamena 4-5 sobnih vrata kvalitetnijim modelima od medijapana (oko 300 evra po komadu sa ugradnjom), uz postavljanje blindiranih ulaznih vrata visoke klase.

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Sređivanje podova (oko 1.000 evra)

Umesto postavljanja laminata, ovaj novac je dovoljan za profesionalno hoblovanje, fugovanje i lakiranje postojećeg starog parketa najkvalitetnijim poliuretanskim ili ekološkim lakovima na vodenoj bazi.

Zidovi, rasveta i detalji (oko 2.500 evra)

Gletovanje i krečenje celog stana akrilnim perivim bojama, spuštanje plafona u dnevnoj sobi sa ugradnjom moderne LED rasvete i zamena svih starih prekidača i utičnica u stanu novom, dizajniranom galanterijom.

U ovom scenariju dobićete stan koji vizuelno i toplotno izgleda kao vrhunska novogradnja, a pritom će vam ostati i oko 1.000 evra u džepu za kupovinu novog nameštaja, poput ugaone garniture ili bračnog kreveta.

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Tri zlatna pravila za ovaj budžet

Da se renoviranje ne bi pretvorilo u noćnu moru gde vam majstori izlaze iz stana na pola posla jer je novca nestalo, morate znati sledeće:

Odvoz šuta nije besplatan: Sklanjanje i odnošenje starih pločica, sanitarija i šuta na zvaničnu deponiju danas košta stotine evra. Majstori to često ne uračunaju u početnu ponudu, pa se investitori neprijatno iznenade.

Ruke su skupe kao materijal: Zaboravite na staro pravilo gde je rad majstora činio 20% budžeta. Danas, posebno kod keramičara i vodoinstalatera, cena rada vrlo često iznosi 40% do 50% ukupnog troška.

Zakon od 15% zaliha: Ako u koverti imate 10.000 evra, radove planirajte kao da imate 8.500 evra. Prilikom svakog renoviranja pojavljuju se nepredviđeni troškovi, zid koji se kruni pa mora da se malteriše, skrivena trula cev ili loša izolacija žica u zidu. Taj fond za nepredviđene situacije čuva vas od uzimanja brzih i nepovoljnih keš kredita u pola radova.