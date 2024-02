KOLIKO PARA TREBA ZA ZAMENU STOLARIJE U STANU OD 70 KVADRATA? Bez 1.000 evra minimum i ne pomišljajte da počnete

Koliko je novca potrebno za zamenu stolarije? Ako ste razmišljali o renoviranju stana, što pre počnite da štedite:

Prolećni dani za pojedine građane Srbije znače renoviranje stana, majstore u kući i ogromne troškove. Jedan od glavnih troškova jeste zamena stolarije, odnosno prozora i vrata, a u najboljem slučaju, to može da košta oko 260.000 dinara, za jedan prosečni stan.

U zavisnosti od dimenzija, materijala, kvaliteta i proizvođača, cene prozora i vrata drastično variraju, ali u svakom slučaju predstavljaju ogroman trošak prilikom renoviranja stana.

Koliko je novca potrebno za zamenu stolarije u stanu od 70 kvadrata?

Jednokrilni prozori, u zavisnosti od proizvođača i dimenzija koštaju od 65 do 185 evra po komadu, dok za dvokrilne prozore treba platiti od 180 do 275 evra, a u pitanju su PVC prozori.

Na ovom prodajnom mestu, montaža prozora je uračunata u cenu, pa ako bismo računali da je za stan od 70 kvadrata potrebno ugraditi pet dvokrilnih i dva jednokrilna prozora, cena bi išla od 1.030 evra, odnosno 120.680 dinara, i to za najpovoljnije prozore.

Što se tiče ALU prozora, oni se kreću od 290 za dimenziju 60×60, pa do čak 905 evra, za prozor dimenzija 180×160. Ako ugradnja nije uračunata u cenu, to je potrebno doplatiti od 1.800 do 2.800 dinara po prozoru.

Ulazna vrata od 215 evra, sobna od 170 Kada su u pitanju ulazna vrata, cene znatno variraju, a uglavnom su u rasponu od 215 do 690 evra, a cena ponovo zavisi od kvaliteta i materijala. Dakle, u najboljem slučaju, to je dodatni trošak od bar 25.000 dinara, a kada se na to doda još oko 2.500 za montažu, dobija se 27.500 dinara koje treba uračunati u budžet za renoviranje. Što se unutrašnjih vrata tiče, ona se mogu naći po ceni od 170 evra, a s obzirom na to da stan koji smo uzeli kao primer ima četvora vrata, to je trošak od 680 evra, odnosno oko 79.670 dinara, ukoliko novi vlasnik želi da promeni svaka. Što se tiče montaže, sobna vrata mogu da izađu povoljnije, oko 2.200 dinara, odnosno ukupno 8.800. Na to treba dodati i vrata za terasu, koja idu od 175 do čak 985 evra za velika dvokrilna vrata dimenzija 180×230, što je dodatni trošak od 22.700 dinara sa montažom. Kada se sve sabere, dolazimo do ukupnog troška od 259.350 dinara, odnosno oko 2.200 evra. U vidu treba imati da pojedine prodavnice stolarije ne naplaćuju montažu kada se kupi roba u određenoj vrednosti. Dakle, postoji mogućnost da majstori neće naplatiti “ruke” za montažu više sobnih vrata ili prozora, kao i ulaznih vrata koja prelaze određeni iznos.

Država daje subvencije

Ministarstvo rudarstva i energetike početkom septembra prošle godine raspisalo je konkurs za zamenu stolarije, a subvencije koje mogu da dobiju pokrivaju do 65 odsto troškova stolarije koja se ugrađuje. Prijave su moguće tokom čitave godine.

Subvencije inače ne dodeljuje Ministarstvo, već lokalne samouprave kojima se dodeljuje određeni iznos novca za tu namenu.

U praksi, to znači da lokalna samouprava ima na raspolaganju sredstva koja dodeljuje građanima, dakle postoji limit, te ne postoji garancija da će novac dobiti apsolutno svi koji konkurišu.

Kurir.rs/Nova