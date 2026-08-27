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Ako planirate renoviranje ili uređujete novi dom, sigurno znate da lajsne na podu i zidovima mogu potpuno da promene utisak koji dom ostalja. Stre, izlizane i prljave lajsne čine da dom izgleda zapušteno i zastarelo. Ali, pre nego što pomislite da zamenite stare lajsne, zaboravite na klasične podne. Sve više arhitekata i dizajnera enterijera bira skrivene, odnosno ugradne lajsne, koje prostoru daju čist, elegantan i savremen izgled.

Za razliku od tradicionalnih lajsni koje se postavljaju preko zida i blago štrče, skrivene lajsne ugrađuju se tako da budu potpuno u ravni sa zidom. Na taj način zidovi izgledaju urednije, linije prostora su svedene, a ceo enterijer dobija minimalistički izgled koji je poslednjih godina veoma popularan.

Prednost i nedostaci

Njihova prednost nije samo estetika. Pošto nema ispupčenih ivica, lakše se održavaju, manje skupljaju prašinu, a nameštaj može da se postavi sasvim uz zid. Upravo zbog toga sve češće se ugrađuju u novogradnji, luksuznim stanovima i modernim porodičnim kućama.

 Ipak, postoje i određeni nedostaci. Ugradnja skrivenih lajsni zahteva više planiranja i izvodi se tokom završnih građevinskih radova, pa je njihova cena obično viša u odnosu na obične lajsne. Zbog toga nisu uvek praktičan izbor prilikom manjih renoviranja.

Bez obzira na to, stručnjaci smatraju da će ovaj trend nastaviti da se širi, jer sve više ljudi želi jednostavan, moderan i elegantan enterijer. Ako želite da vaš dom izgleda kao iz časopisa za uređenje, skrivene lajsne mogle bi biti detalj koji pravi najveću razliku.

Biznis Kurir/Lepa&Srećna 

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