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Ako ste u poslednje vreme gledali kako da osvežite enterijer, a klasična plafonjera vam deluje dosadno i zastarelo, postoji jednostavno rešenje koje sve češće viđamo u modernim domovima. Umesto velikih centralnih svetiljki, mnogi se odlučuju za šinske sisteme sa reflektorima, praktično osvetljenje koje se lako uklapa u različite stilove enterijera.

Za razliku od klasične plafonjere koja osvetljava prostor iz jedne tačke, šinska rasveta omogućava da svetlo usmerite tamo gde vam je potrebno. Reflektori mogu da budu okrenuti prema trpezarijskom stolu, radnoj površini u kuhinji, polici sa knjigama ili nekom zanimljivom detalju u dnevnoj sobi.

Zašto su šine za rasvetu sve popularnije?

Jedna od najvećih prednosti jeste fleksibilnost. Kada promenite raspored nameštaja, ne morate da menjate celu rasvetu, dovoljno je da usmerite reflektore u drugom pravcu.

Odlično izgledaju u dnevnoj sobi, kuhinji, hodniku, spavaćoj sobi, pa čak i u manjim stanovima gde je važno da svaki detalj bude funkcionalan. Crne šine posebno se lepo uklapaju u moderne i industrijske enterijere, dok bele gotovo neprimetno mogu da se uklope u plafon.

Još jedna prednost je što šinski sistem može da pruži mnogo ravnomernije i ciljano osvetljenje. Umesto da jedan izvor svetlosti pokušava da osvetli čitavu prostoriju, više reflektora omogućava da se svetlo rasporedi prema potrebama.

Nema više mračnih uglova

Klasična plafonjera često ostavlja delove prostorije slabije osvetljenim, naročito ako je soba veća ili ima neobičan raspored. Kod šinske rasvete to lako možete da rešite.

Jedan reflektor može da osvetli sto, drugi kuhinjsku radnu površinu, treći zid ili dekoraciju. Tako prostor dobija slojevitije osvetljenje i deluje prijatnije, a ne kao da je u njemu upaljena samo jedna jaka sijalica.

Može da bude i povoljnija opcija

Još jedna stvar koja privlači vlasnike stanova jeste cena. Jednostavniji šinski sistemi i LED reflektori mogu biti prilično pristupačni, posebno kada se porede sa dekorativnim dizajnerskim plafonjerama. ored toga, LED sijalice troše malo energije i dugo traju, pa se ovaj način osvetljavanja pokazuje praktičnim i za svakodnevnu upotrebu.

Kako da izaberete pravi sistem?

Ako imate malu prostoriju, nije potrebno da postavljate ogromnu šinu. Dovoljna je kraća varijanta sa nekoliko reflektora. U većem dnevnom boravku možete napraviti dužu šinu ili kombinovati više kraćih sistema.

Za kuhinju je posebno praktično da jedan deo svetla bude usmeren ka radnoj površini, dok se u dnevnoj sobi reflektori mogu usmeriti prema sofi, stolu ili zidu.

Ipak, najvažnije je da rasvetu birate prema konkretnom prostoru. Nije poenta samo u tome da izgleda moderno, dobro osmišljena rasveta treba da bude funkcionalna, prijatna i prilagođena načinu na koji koristite prostor.