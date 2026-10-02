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Švajcarski privrednik srpskog porekla i vlasnik DHG grupe Blagoje Antić, čija se imovina procenjuje na milijardu evra, proširio je svoj privatni portfolio nekretnina rezidencijom koju potpisuje svetski poznati arhitektonski studio SAOTA.

Blagoje Antić, jedan od najuspešnijih švajcarskih privrednika poreklom iz Srbije, kupio je vilu vrednu 30 miliona evra u Sen Tropeu. Rezidenciju je projektovao međunarodno priznati i višestruko nagrađivani arhitektonski studio SAOTA, poznat po luksuznim objektima širom sveta, među kojima je i dom teniske legende Rodžera Federera u Švajcarskoj.

Vila "Le Pine“ smatra se jednom od najupečatljivijih modernih rezidencija na Azurnoj obali. Izgrađena je 2018. godine i nalazi se u blizini najpoznatije plaže u Sen Tropeu, Pampelonne.

Arhitektura luksuzne vile odražava prepoznatljiv stil studija SAOTA – čiste linije, obilje prirodnog svetla i snažnu povezanost objekta sa prirodnim okruženjem. Posebno se izdvaja karakterističan „prelomljeni“ krov, koji je doprineo prepoznatljivosti projekta. „Le Pine“ je 2021. godine ušla u finale prestižnih WAN (World Architecture News) nagrada, u kategoriji "Kuća godine“.

Za Antića, koji više od tri decenije investira u nekretnine i građevinarstvo, ova akvizicija predstavlja prvo ulaganje u Francuskoj i istovremeno odražava njegovo interesovanje za vrhunsku arhitekturu i dizajn.

Antić je 1994. godine osnovao svoju prvu kompaniju, koja se vremenom razvila u današnju DHG grupu sa sedištem u Cirihu. DHG je vertikalno integrisana grupacija koja posluje u oblastima ulaganja u nekretnine, razvoja projekata, građevinarstva, upravljanja nekretninama i hotelijerstva, a do danas je realizovala više od 300 projekata u Švajcarskoj.

DHG je aktivan i na međunarodnom tržištu, prvenstveno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde trenutno razvija tri rezidencijalna projekta. U septembru ove godine DHG je završio svoj prvi projekat u Dubaiju vredan 180 miliona evra - kompleks Helvetia Residences sa čak 430 stanova.