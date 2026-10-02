Velika promena u prodavnicama: Plastične flaše više neće izgledati kao pre, evo šta to znači za kupce
- Za PET flaše važi 25 odsto reciklata, od 2030. najmanje 30 odsto, a od 2040. čak 65 odsto
- Stručnjaci poručuju da zamućena ili sivkasta ambalaža ne znači lošiji kvalitet pića, već samo vizuelnu promenu
Nakon što su se potrošači nedavno suočili sa iritantnim, nerazdvojnim čepovima na flašama vode i sokova, na koje su se u međuvremenu navikli, na pomolu je nova velika promena u trgovinama.
Sve češće ćete na policama viđati plastične ambalaže koje više nisu besprekorno providne - postaju blago sive, žućkaste, matirane ili imaju neujednačenu nijansu. I ne, nije reč o grešci u proizvodnji niti o lošijem kvalitetu proizvoda, već o novim, strožim pravilima Evropske unije.
Zašto flaše gube providnost?
Glavni razlog zašto ambalaža menja estetski izgled jeste sve veći udeo recikliranog plastičnog materijala u proizvodnji novih PET flaša.
Novi propisi Evropske unije obavezuju proizvođače da u procesima izrade ambalaže koriste znatno više materijala koji je već jednom bio u upotrebi i ponovo prerađen. Budući da plastika iz reciklaže po svojoj prirodi ne može da zadrži kristalnu čistinu novog materijala, flaše dobijaju nešto drugačiju, zamućenu nijansu.
Koja pravila i rokovi stupaju na snagu?
Prema novim evropskim direktivama, postavljen je jasna mapa puta za smanjenje upotrebe sveže plastike dobijene iz nafte:
- Obavezni udeo reciklirane plastike postavljen je na nivo od 25 odsto za PET flaše (kao prosek na nivou ukupne proizvodnje po kompaniji).
- Od 2030. godine ovaj prag se podiže na minimalno 30 odsto recikliranog materijala u jednokratnim plastičnim ambalažama za piće.
- Od 2040. godine očekuje se drastično skokovit rast - čak 65 odsto ambalaže moraće da potiče iz reciklaže.
Zbog toga će kupci sve češće držati u rukama flaše koje se po boji i teksturi razlikuju od onih na koje su godinama navikli.
Da li manje providna flaša znači i lošiji kvalitet?
Iz industrije i ekoloških organizacija jasni su u poruci: ne treba brinuti za bezbednost pića i vode.
Malo zamućena ili sivkasta flaša ne ukazuje na lošiji proizvod niti na nehigijensku ambalažu. Proces reciklaže PET plastike koja dolazi u kontakt sa hranom i pićem podleže najstrožim proverama i rigoroznim testovima. Svako pakovanje prolazi kroz detaljne filtracije kako bi se uklonile sve nečistoće, tako da je reč isključivo o estetskoj vizuelnoj promeni, a nikako o padu kvaliteta same vode ili soka.
Pripremite se za nove navike pri kupovini
Nakon navikavanja na čepove spojene sa prstenom, ovo je samo naredni korak u velikoj zelenoj transformaciji koja zahvata ceo region i evropsko tržište.
Iako će prizor neujednačene ambalaže na prvi pogled mnoge iznenaditi u prodavnicama, stručnjaci poručuju da je to nužan korak ka smanjenju plastičnog otpada i stvaranju održivijeg sistema. Jedno je sigurno - revolucija na policama supermarketa tek hvata pun zalet.
Biznis Kurir/kobieta.onet.pl