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Nakon što su se potrošači nedavno suočili sa iritantnim, nerazdvojnim čepovima na flašama vode i sokova, na koje su se u međuvremenu navikli, na pomolu je nova velika promena u trgovinama.

Sve češće ćete na policama viđati plastične ambalaže koje više nisu besprekorno providne - postaju blago sive, žućkaste, matirane ili imaju neujednačenu nijansu. I ne, nije reč o grešci u proizvodnji niti o lošijem kvalitetu proizvoda, već o novim, strožim pravilima Evropske unije.

Zašto flaše gube providnost?

Glavni razlog zašto ambalaža menja estetski izgled jeste sve veći udeo recikliranog plastičnog materijala u proizvodnji novih PET flaša.

Foto: Shutterstock/Kim Kuperkova

Novi propisi Evropske unije obavezuju proizvođače da u procesima izrade ambalaže koriste znatno više materijala koji je već jednom bio u upotrebi i ponovo prerađen. Budući da plastika iz reciklaže po svojoj prirodi ne može da zadrži kristalnu čistinu novog materijala, flaše dobijaju nešto drugačiju, zamućenu nijansu.

Koja pravila i rokovi stupaju na snagu?

Prema novim evropskim direktivama, postavljen je jasna mapa puta za smanjenje upotrebe sveže plastike dobijene iz nafte:

Obavezni udeo reciklirane plastike postavljen je na nivo od 25 odsto za PET flaše (kao prosek na nivou ukupne proizvodnje po kompaniji).

Od 2030. godine ovaj prag se podiže na minimalno 30 odsto recikliranog materijala u jednokratnim plastičnim ambalažama za piće.

Od 2040. godine očekuje se drastično skokovit rast - čak 65 odsto ambalaže moraće da potiče iz reciklaže.

Zbog toga će kupci sve češće držati u rukama flaše koje se po boji i teksturi razlikuju od onih na koje su godinama navikli.

Da li manje providna flaša znači i lošiji kvalitet?

Iz industrije i ekoloških organizacija jasni su u poruci: ne treba brinuti za bezbednost pića i vode.

Malo zamućena ili sivkasta flaša ne ukazuje na lošiji proizvod niti na nehigijensku ambalažu. Proces reciklaže PET plastike koja dolazi u kontakt sa hranom i pićem podleže najstrožim proverama i rigoroznim testovima. Svako pakovanje prolazi kroz detaljne filtracije kako bi se uklonile sve nečistoće, tako da je reč isključivo o estetskoj vizuelnoj promeni, a nikako o padu kvaliteta same vode ili soka.

Pripremite se za nove navike pri kupovini

Nakon navikavanja na čepove spojene sa prstenom, ovo je samo naredni korak u velikoj zelenoj transformaciji koja zahvata ceo region i evropsko tržište.