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Umotavanje kofera u providnu plastičnu foliju već godinama je čest prizor na evropskim aerodromima. Putnici na taj način nastoje da zaštite prtljag od prljavštine, ogrebotina i oštećenja, ali i da smanje mogućnost neovlašćenog otvaranja.

Ali ova praksa bi uskoro mogla da zaživi. Nova evropska pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu predviđaju postepeno ograničavanje plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu, što uključuje i foliju koja se koristi za umotavanje putničkog prtljaga.

Primena novih pravila biće uvođena postepeno, ali je krajnji cilj da od 1. januara 2030. godine bude na snazi potpuna zabrana određenih oblika plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu.

Neki aerodromi su već počeli ranije. Na primer, aerodrom u Hanoveru je zabranio umotavanje prtljaga plastičnom folijom, između ostalog i zbog količine otpada koju ova praksa proizvodi.

Postoji i praktičan problem. Plastična folija može da se nabora, odmota ili zaglavi u automatizovanim sistemima za sortiranje prtljaga, ali takođe može otežati rukovanje koferima kada se utovaruju u avion.

Šta će putnici koristiti umesto folije?

Za one koji žele dodatno da zaštite svoj prtljag, postoje alternative za višekratnu upotrebu.

Elastične zaštitne navlake od tkanine mogu zaštititi kofer od ogrebotina i prljavštine, ali se mogu prati i ponovo koristiti nakon putovanja.

Sigurnosne trake za prtljag dodatno osiguravaju kofer i mogu sprečiti njegovo otvaranje ili pucanje tokom transporta.

Postoje i TSA katanci sa šifrom kojima se može zaštititi rajsferšlus. Posebnost ovakvih katanaca je u tome što službe za kontrolu u pojedinim zemljama mogu da ih otvore posebnim ključem radi pregleda prtljaga, bez potrebe da unište katanac.