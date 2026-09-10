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Žene rođene 1967. godine i muškarci rođeni 1962. godine, oko 350.000 ljudi u Poljskoj, sledeće godine navršavaju zakonske godine života potrebne za odlazak u starosnu penziju. Pred njima je ključna odluka: da li da se opredele za penzionisanje i, ako odluče tako, kada tačno da podnesu zahtev tamošnjem Zavodu za socijalno osiguranje (ZUS). Kako za poljski portal "Fakt" objašnjava dr Marčin Vojevuđka, stručnjak za tržište rada, taj trenutak nipošto ne bi trebalo da bude slučajan.

- Trenutak odlaska u penziju je individualna stvar i ne postoji univerzalno pravilo koje diktira koji je mesec više ili manje isplativ. Međutim, sa sigurnošću se može reći da "mesec i te kako ima značaj". U poljskom sistemu penzijskog osiguranja postoji nekoliko promenljivih koje mogu uticati na visinu prve penzije - objašnjava dr Marčin Vojevuđka iz Instituta za penzije.

Prema njegovim rečima, to su pre svega usklađivanje penzijskih računa, valorizacija penzijskih primanja, kao i poreske olakšice za one koji još uvek ne primaju penziju.

- Postoji i još jedan faktor, verovatno najvažniji, ali nažalost onaj koji ne možemo predvideti, koliko će neko dugo živeti nakon odlaska u penziju - ističe ovaj poljski stručnjak.

Početak godine? Odmah stiže povećanje penzije

Prvi ključni rok koji se nameće budućim penzionerima u Poljskoj jeste januar, a najkasnije februar. Zašto? Ako se penzija dodeli na samom početku godine, najstariji sugrađani mogu odmah očekivati povišicu. Već 1. marta u Poljskoj se vrši redovna zakonska valorizacija, što znači automatsko povećanje svih penzijskih i invalidskih primanja.

Trenutne procene poljske vlade uključene u nacrt budžeta za 2027. godinu ukazuju na to da bi usklađivanje moglo dostići 3,96 odsto. Međutim, važno je zapamtiti jednu stvar: kada podnesete zahtev za penziju, poljski ZUS ima rok od 30 dana da ga obradi. Zbog toga, ako ste odlučni da počnete da primate penziju, vredi to učiniti početkom godine - pod uslovom da ispunjavate sve zahteve. Zahtev za penziju u Poljskoj možete podneti najranije 30 dana pre navršenja starosne granice (60 godina za žene, 65 za muškarce).

Dr Vojevuđka naglašava da podnošenje zahteva na početku godine garantuje i isplatu čuvene "13. penzije", koja se poljskim seniorima tradicionalno isplaćuje u aprilu.

Sredina godine? ZUS mora da uskladi sve vaše doprinose

Drugi najbolji trenutak za podnošenje zahteva jeste jul i druga polovina godine. Zašto? Poljski Zavod za socijalno osiguranje (ZUS) uvek vrši godišnje usklađivanje doprinosa u junu. Ova godišnja stopa valorizacije direktno je povezana sa stopom rasta ukupnih doprinosa za socijalno osiguranje u Poljskoj - drugim rečima, koliko brzo rastu plate osiguranika i kako se menja nivo zaposlenosti u poljskoj privredi na osnovu ugovora koji podležu plaćanju doprinosa.

Godišnje usklađivanje, koje će se održati u junu 2027. godine, zavisiće od dinamike obračunatih doprinosa za 2026. godinu. Već su poznati podaci za prvi kvartal - rast je iznosio 9,1 odsto.

- Penzija obračunata od jula pa nadalje trebalo bi, po pravilu, da bude veća od one koja je obračunata u maju iste godine - ukazuje dr Vojevuđka.

Ako bi se ova stopa održala tokom cele godine, penzija dodeljena u Poljskoj u julu 2027. godine (odnosno nakon godišnjeg usklađivanja doprinosa) mogla bi biti i do 9 procenata veća od one koja je obračunata u maju ili junu.

Poreska olakšica umesto odlaska u penziju

- Alternativa za ljude u Poljskoj koji već ispunjavaju uslove za penziju jeste da nastave da rade, ali bez primanja penzije, uz korišćenje takozvane "PIT-0" olakšice. To znači potpuno oslobađanje od poreza na dohodak do godišnjeg prihoda od 85.528 zlota (oko 20.000 evra). Međutim, ovo oslobođenje važi samo ako senior, uprkos tome što je stekao pravo, ne prima penziju i podleže doprinosima za socijalno osiguranje. Ovo rešenje može biti izuzetno isplativo za neke, ali zahteva nastavak radnog odnosa - zaključuje ovaj stručnjak.