Evo koliko povećanje penzija će dobiti penzioneri u Hrvatskoj: Nekima stiže čak 270 evra više
Povećanje penzija u Hrvatskoj iznosi 5,40 odsto i kreće se od svega 1,98 pa do čak 270 evra.
Računica je jednostavna. Što je penzija manja, to je manji iznos usklađivanja u evrima, i obrnuto. Sindikat penzionera Hrvatske zato predlaže da se penzije delimično usklađuju i prema socijalnom kriterijumu, uz isplatu socijalnog dodatka za najugroženije penzionere. U suprotnom, nastaviće da se povećava jaz između malih i velikih primanja u starosti. Kao primer navode se penzije hrvatskih poslanika, koje su rasle tri puta više od penzija radnika, upravo zbog primene iste stope usklađivanja na sve penzije.
Tu dolazimo i do korisnika dela porodične penzije. Njihov broj je u avgustu prešao 118.000, prema podacima koje je portal Mirovina dobio od Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje. Ovim penzionerima isplaćuju se lična penzija i deo porodične penzije.
Njihova sopstvena penzija u proseku iznosi 627,49 evra bruto, dok prosečan bruto iznos dela porodične penzije iznosi 125,91 evro. Zbog poreza, ukupno im je isplaćen niži neto iznos penzije, u proseku 727,83 evra. Porez je ovog meseca platilo više od 530.000 penzionera, piše Mirovina.hr
Kurir Biznis/Poslovni.hr