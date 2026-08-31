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Kako se temperature spuštaju, glavno pitanje u svakom domaćinstvu u Srbiji postaje koji je najisplativiji način da se prezimi? Cene energenata variraju, a razlika između najjeftinijeg i najskupljeg načina grejanja za isti stambeni prostor može iznositi i do neverovatnih 100.000 dinara na godišnjem nivou.

Najpovoljnije rešenje: Inverter klime dominiraju

Poslednjih nekoliko godina, grejanje na struju uz pomoć inverter klima uređaja predstavlja apsolutno najjeftiniji vid grejanja u Srbiji. Za razliku od običnih grejalica ili etažnog grejanja na struju koji odnose kilovate, inverter tehnologija na jedan potrošen kilovat struje emituje tri do četiri kilovata toplotne energije.

S druge strane, stara dobra TA peć ostaje ekonomična isključivo ako je punite strogo noću, tokom jeftine tarife, a praznite danju. Etažno grejanje na struju predstavlja ubedljivo najskuplju opciju koja račune može podići u "crvenu zonu".

Komfor ima svoju cenu: Centralno grejanje i pelet

Građani priključeni na sistem daljinskog grejanja (toplane) imaju najveći komfor, nema cepanja drva, pepela, niti razmišljanja o nabavci.

Pelet, koji je do pre nekoliko godina bio izuzetno isplativ, sada se po ceni izjednačio sa centralnim grejanjem. Prosečna cena kvalitetnijeg peleta trenutno iznosi oko 32.000 do 35.000 dinara po toni.

Tradicija koja greje: Drva su i dalje opcija

Grejanje na drva je tradicionalno najzastupljenije u kućama. Cena kubika drva kreće se oko 8.000 do 9.000 dinara, čemu treba dodati i troškove seče i cepanja, oko 1.000 dinara po kubiku. Iako je finansijski prilično povoljno, zahteva fizički rad, prostor za skladištenje i stalno loženje.

Konačna računica: Koliko novca vam treba za zimu?

Evo koliko bi mogao da iznosi ukupni trošak za celu grejnu sezonu u zavisnosti od kvadrature vašeg stana ili kuće:

Za stan od 50 kvadrata:

Inverter klima (2 uređaja): oko 35.000 dinara (najjeftinije)

Drva (oko 6 kubika): oko 60.000 dinara

Pelet (oko 2,5 tone): oko 82.000 dinara

Centralno grejanje (toplana): oko 81.000 dinara (plaća se 12 meseci)

TA peć (punjenje samo noću): oko 60.000 dinara

Etažno na struju: preko 110.000 dinara (najskuplje)

Za stan od 70 kvadrata

Inverter klima (3 uređaja): oko 50.000 dinara

Drva (oko 9 kubika): oko 90.000 dinara

Pelet (oko 3,5 tone): oko 115.000 dinara

Centralno grejanje (toplana): oko 113.000 dinara

TA peć: oko 85.000 dinara

Za stan ili kuću od 100 kvadrata

Inverter klime (sistem više uređaja): oko 75.000 dinara

Drva (oko 13 kubika): oko 130.000 dinara

Pelet (oko 5 tona): oko 165.000 dinara

Centralno grejanje (toplana): oko 162.000 dinara

Zlatno pravilo za kraj

Ove cifre mogu drastično varirati u zavisnosti od jednog ključnog faktora, izolacije vašeg doma. Ukoliko vaša kuća nema urađenu fasadu i imate staru, dotrajalu drvenu stolariju kroz koju duva vetar, potrošnja energenata, bilo da je u pitanju struja, pelet ili drva, biće veća za čak 30% do 40%. S druge strane, objekti sa savremenom izolacijom i PVC stolarijom troše značajno manje od navedenog proseka, čime se investicija u fasadu isplaćuje već kroz nekoliko grejnih sezona.