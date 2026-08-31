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Kada kupite stariji stan ili kuću, prvi impuls je najčešće da se ruši sve do cigle i kreni ispočetka. Emisije i članci o uređenju enterijera ubedile su nas da sve staro mora da leti napolje kako bi prostor zablistao. Iako zvuči primamljivo, ovakav pristup je često nepotrebno bacanje novca, a pritom uništava dušu i autentičnost same nekretnine.

Građevinski stručnjaci i iskusni dizajneri enterijera upozoravaju da određene elemente u starogradnji ne bi trebalo dirati. Ne samo da su ti materijali često kvalitetniji od onih koji se danas nude na tržištu, već njihovo zadržavanje može da vam uštedi hiljade evra.

1. Tradicionalni hrastov parket

Mnogi vlasnici u želji za modernim izgledom čupaju stari lamelni ili klasični hrastov parket i umesto njega postavljaju laminat. Ovo je velika greška. Stari parketi su napravljeni od punog drveta koje pruža vrhunsku toplotnu i zvučnu izolaciju i može trajati generacijama.

Šta uraditi umesto zamene? Pozovite majstore za hoblovanje. Kada se skine gornji oštećeni sloj i nanese novi, savremeni mat ili polusjajni lak, vaš stari parket će izgledati luksuznije i skuplje od bilo koje nove podne obloge.

2. Gusani radijatori

Masivni, teški rebrasti radijatori od livenog gvožđa često su prva meta prilikom renoviranja jer vizuelno deluju zastarelo, pa ih ljudi menjaju za tanke aluminijumske. Istina je da su gusani radijatori neprevaziđeni majstori za zadržavanje toplote. Oni isijavaju toplotu satima nakon što se grejanje isključi, dok se aluminijumski ohlade čim prestane dotok tople vode.

Šta uraditi umesto zamene? Detaljno ih išmirglajte i prefarbajte specijalnom bojom za radijatore koja podnosi visoke temperature. U modernim enterijerima, crni ili antracit sivi tučani radijatori predstavljaju vrhunski dizajnerski detalj.

3. Unutrašnja vrata od punog drveta

Stara unutrašnja vrata i štokovi često su pravljeni od masivnog drveta koje odlično izoluje zvuk. Ako ih izbacite i kupite najjeftinija nova vrata od medijapana (koja su unutra ispunjena kartonskim saćem), izgubićete svaku zvučnu izolaciju između soba.

Šta uraditi umesto zamene? Repauracija. Ošmirglajte ih, prefarbajte kvalitetnom poliuretanskom bojom (bela ili svetlo siva uvek otvaraju prostor) i zamenite stare kvake modernim. Dobićete vrata vrhunskog kvaliteta za delić cene novih.

4. Teraco podovi u hodnicima i na terasama

Teraco (smesa cementa i komadića mermera) bio je apsolutni hit u zgradama pravljenim sredinom prošlog veka, a danas se ponovo vraća na velika vrata u najskuplje svetske enterijere. Izuzetno je izdržljiv, gotovo neuništiv i lak za održavanje. Lupanje teraca da biste stavili obične keramičke pločice je greh prema arhitekturi.

Šta uraditi umesto zamene? Postoje mašine za mašinsko pranje i poliranje teraca. Kada mu se vrati prvobitni sjaj, izgledaće spektakularno.

5. Osnovni raspored vodovodnih vertikala

Pomeranje kupatila ili kuhinje na potpuno suprotan kraj stana jedna je od najskupljih i najrizičnijih stvari koje možete da uradite. Razvlačenje novih vodovodnih, a posebno kanalizacionih cevi kroz ceo stan zahteva padove, ugradnju specijalnih pumpi i podizanje nivoa poda.

Šta uraditi umesto zamene? Ostavite mokre čvorove tamo gde ih je originalni arhitekta predvideo. Umesto ogromnog novca koji biste dali na premeštanje cevi, uložite u vrhunsku keramiku i luksuzne sanitarije.

6. Ugradni plakari u nišama

Mnogi stari stanovi imaju zidane niše sa ugrađenim plakarima, često i do samog plafona. Demontaža ovakvih plakara zahteva ozbiljne grube radove, gletovanje i krečenje cele prostorije. Pritom, izrada novih ugradnih plakara po meri danas košta pravo malo bogatstvo.

Šta uraditi umesto zamene? Promenite im "lice". Ako je unutrašnjost zdrava, dovoljno je samo da promenite šarke i stavite nova vrata (fronte) od medijapana ili iverice, uz moderne ručice. Dobićete vizuelno potpuno nov komad nameštaja po minimalnoj ceni.

7. Arhitektonski detalji

Ukoliko imate tu sreću da ste kupili salonski stan sa autentičnim gipsanim lajsnama (štukaturama) na plafonu, ukrasnim rozetama oko lustera ili zidovima od prave, stare pune cigle, ni slučajno ih ne rušite i ne pokrivajte gips-kartonskim pločama. Ovi detalji daju nekretnini dušu i karakter koji novogradnja jednostavno ne poseduje.

Šta uraditi umesto zamene? Očistite ih, restaurirajte i istaknite rasvetom. Upravo ti "stari" detalji direktno podižu tržišnu vrednost vaše nekretnine.