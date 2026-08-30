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Prva pomisao obično je da je operater pogrešio i „dodao nam nešto“, ali razlog je najčešće mnogo jednostavniji – mesečna pretplata nije nužno i konačan račun. Pored saobraćaja koji je uključen u paket, mogu da se naplate posebne usluge, SMS poruke ka određenim servisima, parking, prevoz, pozivi ka specijalnim brojevima, roming, kupovine preko mobilnog računa, ali i pojedine usluge koje se aktiviraju mimo osnovne tarife.

Zato vredi znati šta se tačno plaća, jer nekoliko sitnih troškova tokom meseca lako napravi dodatnih nekoliko stotina dinara.

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Paket ne pokriva baš sve

Za početak, najvažnije je prvo da razumete šta zapravo znači „neograničeno“ ili veliki broj minuta i poruka u tarifi. Uobičajeni minuti i SMS-ovi prema domaćim mobilnim i fiksnim mrežama mogu biti uključeni u paket, ali specijalni i kratki brojevi često imaju poseban cenovnik. Jedan od domaćih operatera, na primer, izričito navodi da pozivi i SMS ka specijalnim brojevima, među kojima su taksi službe i pojedini kontakt centri, nisu obuhvaćeni saobraćajem iz tarifnog paketa.

Tu se lako napravi računica koju korisnik ne očekuje. U aktuelnom cenovniku pomenutog operatera, recimo, pozivanje broja 11811 košta 40 dinara po pozivu, dok se broj 195 naplaćuje 29 dinara po pozivu. Pozivi ka pojedinim servisnim brojevima 198… mogu koštati 7,02 dinara po minutu uz dodatnu uspostavu veze od 7,02 dinara, dok se određeni drugi kratki brojevi naplaćuju 25 dinara po minutu.

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Parking se takođe ne vidi na računu

Jedan od najčešćih primera je SMS parking. Korisnik pošalje poruku na odgovarajući broj, dobije potvrdu i često uopšte ne razmišlja o tome da se cena parkinga kasnije pojavljuje na računu za mobilni. Međutim, sama SMS poruka takođe može biti naplaćena, odvojeno od cene parkinga. Jedan od naših operatera trenutno navodi cenu SMS-a od 4,90 dinara, kojoj se dodaje cena parkiranja u zavisnosti od grada i zone.

Drugim rečima, ako tokom meseca više puta koristite parking, ta stavka može da se nakupi. Nije reč o skrivenoj naplati, već o usluzi koja se plaća preko mobilnog operatora, pa ih korisnik često primeti tek kada otvori detaljnu specifikaciju računa.

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Humanitarne poruke nisu deo paketa

Posebna kategorija su SMS poruke za humanitarnu pomoć. Iako je njihov cilj drugačiji od komercijalnih premium servisa, uplata se takođe može pojaviti na računu za mobilni telefon. Regulatorni plan numeracije Srbije posebno predviđa kratke SMS kodove za humanitarnu pomoć, kao i posebnu grupu kodova za usluge sa dodatom vrednošću i komunalne usluge.

Zato poruka poslata u humanitarnoj akciji ne znači da će nužno biti „besplatna SMS poruka“ iz paketa. Kod ovakvih akcija korisnik zapravo donira određeni iznos, koji se može naplatiti kroz mobilni račun. To je jedna od stavki koju ljudi često zaborave kada pokušavaju da objasne zašto je račun veći nego inače.

Premium SMS može da napravi još veći problem

Posebno treba obratiti pažnju na SMS servise sa dodatom vrednošću. To mogu biti različiti sadržaji, glasanja, pretplate, zabavni servisi i druge usluge koje rade preko kratkih brojeva.Jedan domaći operater navodi da takvi servisi mogu biti jednokratni ili pretplatni, a cenu servisa određuje provajder. Kod određenih servisa postoji i cena SMS-a za zahtev, koja je trenutno navedena kao 3,99 dinara sa porezom, dok se cena samog servisa dodaje posebno.

Problem je što korisnik ponekad ne obrati pažnju da nije poslao samo jednu poruku. Kod pretplatnih servisa naplata može da se ponavlja sve dok se usluga ne otkaže. Zato je važno pročitati poruku koja stiže nakon aktivacije i proveriti način deaktivacije, umesto da se čeka sledeći račun.

SMS prevara Foto: Shutterstock

Telefon može da naplati i ono što niste očekivali

Još jedan izvor dodatnog troška su kupovine i usluge koje se naplaćuju direktno preko mobilnog računa, kao i saobraćaj koji nije obuhvaćen tarifom. Tu mogu da spadaju različiti digitalni sadržaji, aplikacije ili druge usluge kod kojih je omogućeno plaćanje preko operatera. Kod nekih korisnika račun može porasti i zbog rominga, naročito kada telefon automatski koristi mobilne podatke u inostranstvu.

Zato nije dovoljno gledati samo koliko je minuta i gigabajta potrošeno. Ako je korisnik tokom meseca bio u inostranstvu, koristio neku dodatnu uslugu ili obavio kupovinu koja se naplaćuje preko operatera, konačan iznos može biti veći iako je osnovni paket potpuno ispoštovan.

„Besplatni“ brojevi nisu svi isti

Posebnu pažnju treba obratiti na brojeve koji počinju sa 0800, 0700, 19… ili 11….Nisu svi isti i ne naplaćuju se po istom principu. Na primer, prema aktuelnom cenovniku jednog operatera, pozivanje 0800 brojeva je besplatno, dok se pojedini kratki brojevi naplaćuju po pozivu ili minutu.

Zato nije dobro pretpostaviti da je svaki broj koji izgleda kao „službeni“ automatski besplatan. Ako zovete gradsku službu, taksi, informativni servis ili kontakt centar, najbolje je da proverite cenovnik svog operatera pre poziva. Nekoliko minuta razgovora može biti zanemarljiv trošak, ali kod skupljih kratkih brojeva račun može vrlo brzo da poraste.

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Najskuplja greška je roming

Roming je posebna priča jer račun može da poraste na desetine ili stotine puta u odnosu na uobičajenu mesečnu potrošnju, zavisno od zemlje i korišćenih usluga. Mobilni internet je posebno problematičan jer aplikacije mogu u pozadini da koriste podatke i kada korisnik aktivno ne surfuje.

Zato je pred putovanje najpametnije proveriti roming zonu, aktivirati odgovarajući dodatak ako postoji i isključiti automatsko korišćenje podataka u inostranstvu kada nije potrebno.

Kako da sprečite neprijatan račun

Najjednostavnija zaštita je da jednom mesečno pogledate detaljnu specifikaciju računa, a ne samo konačan iznos.Ako vidite stavku koju ne prepoznajete, operater bi trebalo da može da objasni njen naziv, broj na koji je poslata poruka ili obavljen poziv i cenu.

Da zaključimo, kada se sve sabere, veći račun ne znači automatski da je operater pogrešio. Nekada je dovoljno nekoliko SMS parkinga, jedan poziv ka specijalnom broju, humanitarna poruka ili aktivirana dodatna usluga da se osnovna pretplata uveća. Zato je najbolja „ušteda“ zapravo kontrola potrošnje: proverite šta je uključeno u paket, šta se dodatno naplaćuje i, posebno, da li je na broju aktivna neka pretplatna usluga koju više ne koristite.