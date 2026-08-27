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Hoteli su mnogima sinonim za luksuz, prefinjenost i pažljivo osmišljen dizajn enterijera, zbog čega često poželimo da barem deo tog utiska prenesemo i u sopstveni dom. Ono što se nekada činilo dostupnim samo uz veliko renoviranje i značajna ulaganja danas može da se postigne i jednostavnijim rešenjima.

Jedan od materijala koji se sve češće pominje među trendovima uređenja enterijera za 2026. godinu jeste fleksibilni kamen.

Reč je o materijalu koji pokušava da spoji izgled prirodnog kamena sa praktičnošću jednostavnije ugradnje, a prostoru može da pruži elegantan i moderan izgled bez velikih građevinskih zahvata.

Izgleda kao mermer, ali je lakši i savitljiviji

Na prvi pogled fleksibilni kamen može da podseća na pravi mermer ili druge luksuzne kamene obloge. Njegova glavna prednost, međutim, krije se u samoj konstrukciji.

U odnosu na klasične kamene ploče, znatno je lakši i savitljiviji, a može predstavljati i pristupačnije rešenje, u zavisnosti od vrste materijala i načina ugradnje.

Upravo zbog tih karakteristika dizajneri ga sve češće koriste kao dekorativnu oblogu u dnevnim boravcima, kupatilima i kuhinjama.

Može da se koristi i na manjim površinama i detaljima kojima se prostoru želi dodati doza luksuza, bez potrebe za velikim preuređenjem.

Fleksibilni kamen tako postaje zanimljiva opcija za one koji žele efekat mermera i prirodnog kamena, ali istovremeno traže materijal koji je jednostavniji za postavljanje i prilagodljiv različitim površinama.

Kurir Biznis/Dnevno.hr

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