Slušaj vest

U tužbi se tvrdilo da je tehnološki gigant namerno dizajnirao platforme koje izazivaju zavisnost i narušavaju mentalno zdravlje mladih.

Nešto više od 17 milijardi dolara pripašće koaliciji od 29 država koje su podnele zajedničku tužbu 2023. godine, dok je ostatak namenjen drugim teritorijama. Sredstva će se koristiti za finansiranje inicijativa za bezbednost mladih na internetu. Meta će isplatiti 70% sredstava u godišnjim ratama tokom naredne decenije, dok isplata preostalih 30% zavisi od toga da li će YouTube i TikTok pristati na slične ustupke.

Ključne promene na platformama

Pored finansijske isplate, Meta se obavezala na značajne promene koje bi trebalo da stupe na snagu u narednim mesecima. Primenu će nadgledati nezavisni revizor, a mere uključuju:

Vremenska ograničenja: Kumulativni dnevni limit od dva sata za korisnike starosti od 13 do 17 godina, koji će moći da izmene samo roditelji.

Redovni podsetnici: Tinejdžeri će dobijati obaveštenja nakon svakih 15 minuta neprekidnog korišćenja Facebooka ili Instagrama.

"Noćni" i "školski" režim: Podrazumevano blokiranje pristupa aplikacijama od ponoći do 6 ujutru, kao i smanjenje broja obaveštenja tokom školskih časova.

Dodatne zaštite: Skrivanje broja lajkova po defaultu, blokiranje "ekstremnih filtera za šminkanje" za maloletnike i opcija da se isključe algoritamske preporuke na fidu.

Stav Mete i dalji koraci

Iako u okviru nagodbe nije zvanično priznala krivicu i ranije je tvrdila da su optužbe "neosnovane", Meta je saopštila da je bezbednost tinejdžera njihov apsolutni prioritet, te da ulažu u naprednije tehnologije za verifikaciju uzrasta korisnika.

Ovaj dogovor dolazi neposredno nakon početka suđenja u Kaliforniji, gde su pojedine države prvobitno tražile odštetu od čak 1,4 biliona dolara. Iako ova nagodba predstavlja prekretnicu, Meta se i dalje suočava sa stotinama sličnih privatnih tužbi, a stručnjaci i roditelji apeluju na usvajanje krovnog saveznog zakona koji bi garantovao bezbednost dece na svim društvenim mrežama.