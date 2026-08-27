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Direktor PIO fonda Relja Ognjenović oglasio se putem svog Instagram naloga i građanima saopštio važne informacije o isplati penzija za avgust.

Ognjenović je objavio raspored prema kojem će penzionerima leći novac na račune, a kako je PIO fond najavio pre dva dana, isplata će početi u sredu 2. septembra i tada će penzije primiti građani koji pripadaju kategoriji samostalnih delatnosti.

Tri, odnosno pet dana kasnije, stiže novac i za vojne i poljoprivredne penzionere u Srbiji.

Najbroniji penzioneri, oni iz kategorije "zaposleni" svoje penzije će dobiti u sredu 9. septembra.

Foto: relja.ognjenovic / instagram printscreen

Pomoć za penzionere (od 14. septembra)

Nakon isplate redovnih penzija, glavna jednokratna pomoć za najstarije sugrađane kreće 14. septembra. Iznosi su podeljeni u tri kategorije u zavisnosti od visine redovne penzije: 35.000, 27.500 i 20.000 dinara. Kombinovanjem različitih osnova, pojedini poljoprivredni penzioneri mogu ukupno primiti i više od 50.000 dinara.