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Suština inicijative je da građanin više ne mora sam da utvrđuje kojoj instituciji ili službi treba da se obrati u vezi svojih nepokretnosti. RGZ i lokalne samouprave treba da povežu svoje službe kako bi građani dobili jasnu informaciju i pomoć već pri prvom obraćanju.

- Ne želimo da građanin sam traži put kroz institucije – institucije moraju da se povežu i pronađu put do građana. I RGZ i gradska uprava su na istom zadatku, da budu u službi svakog pojedinca - poručio je Babić.

1/7 Vidi galeriju RGZ Žarko Mićin Dalibor Babić Foto: DV8

Gradonačelnik Žarko Mićin izrazio je posebno zadovoljstvo što ovakva inicijativa kreće u sprovođenje baš iz Novog Sada imajući u vidu njegov značaj kao drugog najvećeg grada u zemlji,

To praktično znači da neće postojati "pogrešan šalter". Građanin koji dođe u gradsku upravu ili katastar trebalo bi da dobije informaciju šta je potrebno da uradi i kome treba da se obrati, bez nepotrebnog obilaska šaltera više institucija.