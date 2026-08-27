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Preduzetnik Vitorio Freskobaldi, jedan od velikana italijanske vinske industrije i potomak čuvene porodice vinara iz Firence, preminuo je u 98. godini života, objavili su danas brojni italijanski mediji.

Freskobaldi je imao važnu ulogu u razvoju toskanskog, ali i celokupnog italijanskog vina, posebno u njegovom prodoru na međunarodna tržišta, prenosi Sole 24 Ore.

Porodična kompanija

Rođen je u Firenci 1928. godine, a nakon studija agronomije zajedno sa braćom Ferdinandom i Leonardom preuzeo je vođenje porodične kompanije.

Tokom druge polovine 20. veka usmerio je poslovanje ka stranim tržištima, u periodu kada je italijanska vinska industrija prolazila kroz velike promene.

U isto vreme, italijanske vinarije počele su da uvode savremenije modele upravljanja i da sve više ulažu u kvalitet, što je pomoglo da domaća vina steknu veću reputaciju na globalnom nivou.

Jedan od najvažnijih poteza dogodio se 1995. godine, kada je Freskobaldi sklopio partnerstvo sa američkim proizvođačem vina Robertom Mondavijem.

Iz tog partnerstva nastale su dve danas veoma poznate etikete italijanskog vina - Tenuta Luce u Montalčinu i Ornellaia u Bolgeriju.

Vitorio Freskobaldi iza sebe je ostavio kompaniju čije se poslovanje prostire kroz različite vinske regione, ali i značajan trag u transformaciji italijanskog vina u globalni brend, navode italijanski mediji.

Porodica Freskobaldi ima tradiciju dugu gotovo hiljadu godina.

Vitorio je bio pripadnik njene 31. generacije, a porodica je svoje ime još od srednjeg veka povezivala sa vinogradarstvom i poljoprivredom.

Njihova vina vremenom su stigla i do engleskog kraljevskog dvora, papa i uglednih plemićkih porodica, među kojima su bili i firentinski Mediči.