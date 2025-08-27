Slušaj vest

Nikola Pavičić (85), dugogodišnji direktor "Sintelona" i "Tarketa" preminuo je u ponedeljak posle duge i teške bolesti.

Pavičić je rođen 1940. godine u mestu Vrebac u Lici.

Bio je dugogodišnji direktor "Sintelona" i njegovog naslednika "Tarketa", jednog od najuspešnijih preduzeća u Srbiji u svim periodima njenog razvoja.

Pored izuzetne poslovne karijere, ostavio je značajan trag i na društvenom planu.

Bio je prvi predsednik Asocijacije akcionarskih preduzeća Srbije, koje je kasnije preraslo u Udruženje korporativnih direktora Srbije, kao i kopredsednik Srpsko-ruskog poslovnog komiteta PKS, itd.

Pavičić će biti sahranjen danas , 27. avgusta, u 13 časova na groblju u Bačkoj Palanci.

Kurir Biznis/RTS

