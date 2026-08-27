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Kako se letnja sezona bliži kraju, Wizz Air ističe značajan doprinos svojih operacija povezanosti Srbije sa Evropom, turizmu i privredi, uz upozorenje da bi radna mesta, izbor potrošača i pristupačna međunarodna putovanja mogli biti ugroženi ukoliko planirane regulatorne promene ostanu na snazi.

Tokom juna, jula i avgusta, Wizz Air je realizovao više od 3.000 letova ka Srbiji i iz Srbije, prevozeći 700.000 putnika. Za stotine hiljada putnika ovi letovi značili su pristupačna putovanja na odmor, posete porodici i prijateljima, putovanja zbog posla ili studiranja, kao i održavanje direktnih veza između Srbije i Evrope.

Značaj prevazilazi broj putnika

Međutim, značaj ove povezanosti prevazilazi broj putnika u avionima.

Operacije Wizz Aira podržavaju više od 200 direktnih radnih mesta u Srbiji, kao i hiljade dodatnih radnih mesta u avio-industriji, turizmu, ugostiteljstvu, saobraćaju i drugim delovima privrede. Samo tokom letnje sezone, Wizz Air je kroz svoje poslovanje i putnike koje je prevezao ostvario procenjeni doprinos srpskoj privredi od više stotina miliona evra.

Od pokretanja poslovanja u Srbiji 2010. godine, Wizz Air je prevezao više od 14 miliona putnika ka Srbiji i iz Srbije i nastavlja da pruža gotovo 30 direktnih veza između Srbije i Evrope.

Owain Jones, glavni direktor za korporativne poslove, izjavio je:

Leto pokazalo šta su benefiti za Srbiju

- Ovo leto je pokazalo upravo šta snažna avio-povezanost donosi Srbiji. Stotine hiljada ljudi putovalo je po pristupačnim cenama na odmor, u posetu porodici i prijateljima, zbog studiranja, rada i poslovanja. Važno je podsetiti da povezanost funkcioniše u oba pravca: srpski putnici mogu da putuju u inostranstvo, dok putnici koji dolaze u Srbiju donose prihod od turizma, podržavajući lokalne hotele, restorane, prodavnice i kompanije i doprinose otvaranju radnih mesta.

Povezanost je ekonomski resurs i Srbija bi trebalo da je štiti. Konkurentno tržište avio-saobraćaja potrošačima pruža mogućnost izbora, održava putovanja pristupačnim, dovodi međunarodne posetioce u Srbiju i čini zemlju privlačnijom za poslovanje i investicije.

Wizz Air smatra da bi regulatorne promene koje planiraju srpske vlasti mogle da ugroze održivost njegove baze u Beogradu i na kraju dovedu do smanjenja povezanosti koja je trenutno dostupna srpskim putnicima.

Potencijalne posledice prevazilaze okvire Wizz Aira. Smanjenje broja Wizz Air operacija moglo bi da znači manje direktnih linija i frekvencija letova, manji izbor za potrošače, potencijalno više cene karata, manje posetilaca Srbiji, kao i rizik po radna mesta, kako u samoj avio-kompaniji, tako i u širem sektoru turizma i avio-industrije.

Važno pitanje za građane

Reakcija javnosti pokazuje koliko je ovo pitanje važno građanima Srbije. Peticiju je potpisalo 25.000 ljudi, pozivajući na očuvanje baze i operacija Wizz Aira u Beogradu.

Owain Jones je dodao:

- 25.000 građana Srbije već je jasno izrazilo svoj stav: cene pristupačnih putovanja, povezanost i mogućnost izbora su im važne. Wizz Air je deo avio-industrije Srbije više od 15 godina i želimo da nastavimo da ulažemo, otvaramo radna mesta i povezujemo građane Srbije sa Evropom.

Pozivamo srpske vlasti da zaštite otvoreno i konkurentno tržište avio-saobraćaja i obezbede fer i transparentne uslove za sve avio-kompanije. Ovo leto pokazalo je šta Srbija dobija zahvaljujući povezanosti. Zajedno bi trebalo da zaštitimo taj uspeh, a ne da ga dovodimo u pitanje.

Wizz Air ostaje posvećen Srbiji i nastaviće dijalog sa srpskim vlastima kako bi se pronašlo rešenje koje štiti povezanost, mogućnost izbora za potrošače, radna mesta i širu srpsku privredu.