"Povezali smo Srbiju sa Evropom tokom cele letnje sezone" Kompanija Wizz Air ukazala na benefite koje donosi srpskoj privredi
Kako se letnja sezona bliži kraju, Wizz Air ističe značajan doprinos svojih operacija povezanosti Srbije sa Evropom, turizmu i privredi, uz upozorenje da bi radna mesta, izbor potrošača i pristupačna međunarodna putovanja mogli biti ugroženi ukoliko planirane regulatorne promene ostanu na snazi.
Tokom juna, jula i avgusta, Wizz Air je realizovao više od 3.000 letova ka Srbiji i iz Srbije, prevozeći 700.000 putnika. Za stotine hiljada putnika ovi letovi značili su pristupačna putovanja na odmor, posete porodici i prijateljima, putovanja zbog posla ili studiranja, kao i održavanje direktnih veza između Srbije i Evrope.
Značaj prevazilazi broj putnika
Međutim, značaj ove povezanosti prevazilazi broj putnika u avionima.
Operacije Wizz Aira podržavaju više od 200 direktnih radnih mesta u Srbiji, kao i hiljade dodatnih radnih mesta u avio-industriji, turizmu, ugostiteljstvu, saobraćaju i drugim delovima privrede. Samo tokom letnje sezone, Wizz Air je kroz svoje poslovanje i putnike koje je prevezao ostvario procenjeni doprinos srpskoj privredi od više stotina miliona evra.
Od pokretanja poslovanja u Srbiji 2010. godine, Wizz Air je prevezao više od 14 miliona putnika ka Srbiji i iz Srbije i nastavlja da pruža gotovo 30 direktnih veza između Srbije i Evrope.
Owain Jones, glavni direktor za korporativne poslove, izjavio je:
Leto pokazalo šta su benefiti za Srbiju
- Ovo leto je pokazalo upravo šta snažna avio-povezanost donosi Srbiji. Stotine hiljada ljudi putovalo je po pristupačnim cenama na odmor, u posetu porodici i prijateljima, zbog studiranja, rada i poslovanja. Važno je podsetiti da povezanost funkcioniše u oba pravca: srpski putnici mogu da putuju u inostranstvo, dok putnici koji dolaze u Srbiju donose prihod od turizma, podržavajući lokalne hotele, restorane, prodavnice i kompanije i doprinose otvaranju radnih mesta.
Povezanost je ekonomski resurs i Srbija bi trebalo da je štiti. Konkurentno tržište avio-saobraćaja potrošačima pruža mogućnost izbora, održava putovanja pristupačnim, dovodi međunarodne posetioce u Srbiju i čini zemlju privlačnijom za poslovanje i investicije.
Wizz Air smatra da bi regulatorne promene koje planiraju srpske vlasti mogle da ugroze održivost njegove baze u Beogradu i na kraju dovedu do smanjenja povezanosti koja je trenutno dostupna srpskim putnicima.
Potencijalne posledice prevazilaze okvire Wizz Aira. Smanjenje broja Wizz Air operacija moglo bi da znači manje direktnih linija i frekvencija letova, manji izbor za potrošače, potencijalno više cene karata, manje posetilaca Srbiji, kao i rizik po radna mesta, kako u samoj avio-kompaniji, tako i u širem sektoru turizma i avio-industrije.
Važno pitanje za građane
Reakcija javnosti pokazuje koliko je ovo pitanje važno građanima Srbije. Peticiju je potpisalo 25.000 ljudi, pozivajući na očuvanje baze i operacija Wizz Aira u Beogradu.
Owain Jones je dodao:
- 25.000 građana Srbije već je jasno izrazilo svoj stav: cene pristupačnih putovanja, povezanost i mogućnost izbora su im važne. Wizz Air je deo avio-industrije Srbije više od 15 godina i želimo da nastavimo da ulažemo, otvaramo radna mesta i povezujemo građane Srbije sa Evropom.
Pozivamo srpske vlasti da zaštite otvoreno i konkurentno tržište avio-saobraćaja i obezbede fer i transparentne uslove za sve avio-kompanije. Ovo leto pokazalo je šta Srbija dobija zahvaljujući povezanosti. Zajedno bi trebalo da zaštitimo taj uspeh, a ne da ga dovodimo u pitanje.
Wizz Air ostaje posvećen Srbiji i nastaviće dijalog sa srpskim vlastima kako bi se pronašlo rešenje koje štiti povezanost, mogućnost izbora za potrošače, radna mesta i širu srpsku privredu.
Biznis Kurir