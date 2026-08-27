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Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se sa novim direktorom EBRD-a za Jugoistočnu Evropu, Gžegožem Zelinskim. Kako je ministar istakao na svom Instagram nalogu, iz srpske prestonice ubuduće će se voditi operacije za ceo Zapadni Balkan, ali i za Bugarsku, Rumuniju i Grčku. Uz podsećanje na odličnu dosadašnju saradnju, Mali je najavio da će glavni fokus u narednom periodu biti na projektima održive energije i infrastrukture, koji su označeni kao ključni za dalji rast naše ekonomije.

- Sastanak sa novim direktorom EBRD sa Jugoistočnu Evropu Gžegožem Zelinskim, sa kojim sam razgovarao o zajedničkim projektima i o prioritetima za naredni period.

Drago mi je što je Beograd postao jedan od sedam habova za EBRD u svetu, i što će se odavde voditi operacije EBRD u zemljama Zapadnog Balkana, u Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj.

Mi imamo dobru saradnju sa svim međunarodnim finansijskim institucijama, a sa EBRD sprovodimo važne projekte iz oblasti energetike, održive infrastrukture i zaštite životne sredine. Saglasili smo i se da su projekti iz oblasti održive energije ključni za rast jedne ekonomije, te da će nam na tome biti naglasak u zajedničkoj saradnji - napisao je ministar.