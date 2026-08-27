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Rezultati međunarodnog, anketnog, jednostepenog, anonimnog konkursa za rešenje parternog uređenja dela Savskog trga u zaleđu nekadašnje Glavne železničke stanice, a koji je u junu raspisao, Beograd na vodi zvanično su objavljeni, a prva nagrada dodeljena je ruskom arhitektonskom birou Jauzaproject.

Na ovaj konkurs, koji je sproveo Urbanistički zavod Beograda, a čiji je naručilac kompanija Beograd na vodi stiglo je ukupno devet radova.

Nagrada 40.000 evra

Pobedničko rešenje dobilo je nagradu od 40.000 EUR, a ono se, kako je ukazao žiri, izdvojilo kao najcelovitiji odgovor na složenost lokacije i postavljene projektantske zadatke. Kako je istaknuto, snažnim konceptom prostor trga sagledava kao deo šireg urbanog sistema i oblikuje ga kao novi javni centar - Galerijski park.

Rešenje se, kako je precizirano, od ostalih izdvojilo pre svega jasnoćom i snagom osnovne ideje, stepenom njene dosledne prostorne razrade i sposobnošću da različite funkcije, ambijente i pravce kretanja objedini u jednu prepoznatljivu i funkcionalno ubedljivu celinu. Upravo ta sinteza konceptualne jasnoće, arhitektonskog identiteta i urbanističke celovitosti opredelila ga je kao najuspešniji rad, ukazali su iz žirija.

- Prostorni koncept zasnovan je na jasnoj podeli na reprezentativni prostor uz Istorijski muzej Srbije (odnosno nekadašnju Glavnu železničku stanicu, prim. eKapija), parkovsku celinu i centralnu tranzitnu galeriju, čija dijagonalna osa predstavlja glavni organizacioni element i primarni pravac kretanja kroz prostor - napomenuto je u obrazloženju žirija.

Šta je odlučilo pobednika

Kako je naglašeno, poseban kvalitet rešenja, predstavlja povezivanje različitih funkcija u jedinstven i jasno organizovan sistem javnih prostora.

1/5 Vidi galeriju Budući izgled Savskog trga Foto: savskitrg-konkurs.rs/rezultati/

- Izložbeni prostor proširuje sadržaje muzeja na trg, park formira zelenu kontaktnu zonu prema stambenom okruženju, dok prostori za igru, sport i boravak doprinose raznovrsnosti načina korišćenja. Jasno organizovani pešački, biciklistički i servisni tokovi povezuju metro stanicu, muzej, školu i kontaktne gradske pravce i obezbeđuju pristup različitim kategorijama korisnika - ukazano je između ostalog u obrazloženju u kome se dodaje da je prepoznatljiv arhitektonski izraz ostvaren nadstrešnicom – galerijom, inspirisanom industrijskim i železničkim nasleđem lokacije.

- Kao centralni prostorni i funkcionalni element, galerija uspostavlja savremeni odnos prema objektu stare Gželezničke stanice i doprinosi jasnom identitetu celine. Njena struktura povezuje različite sadržaje trga i parka, stvarajući prepoznatljiv javni prostor namenjen kretanju, susretu, boravku i različitim oblicima javnog života - istaknuto je u obrazloženju žirija.

Ko je sve nagrađen

Inače, druga nagrada, od 20.000 EUR, dodeljena je autorskom timu Shandong Hi-Speed International Planning & Design Company KFT, ogranak Beograd.

Treća, od 10.000 EUR, radu autora LDA Design Consulting Ltd Benjamin Walker.

Žiri su činili Marko Stojčić, glavni urbanista grada Beograda (predsednik), Natalija Belić, predstavnik Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, Stefan Obućina, predstavnik JKP Beogradski metro i voz, Maja Joković Potkonjak, predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda, Daliborka Stojaković, predstavnik Beograda na vodi, a izvestioci su bili Katarina Čavić Lakić i Teodora Simić.

Prostor za koji je raspisan konkurs prostire se na 1,78 ha i to je deo na kome se nekada nalazio peronski plato železničke stanice i koji se dalje prostirao ka Beogradskoj autobuskoj stanici.