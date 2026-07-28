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Vlada Srbije je 2022. godine zgradu nekadašnje Glavne železničke stanice na Savskom trgu dodelila Istorijskom muzeju Srbije, instituciji koja od osnivanja 1963. godine nije imala odgovarajući namenski prostor.

Muzej je decenijama radio kao "podstanar" u objektima druge namene, dok je jedini namenski prostor bio Konak kneza Miloša u Topčideru. Uprkos tome, održao je kontinuitet rada, a njegov fond danas broji više od 35.000 jedinica istorijske građe.

Pretvaranje stanice iz 1884. godine u muzejski objekat predstavlja složen projekat, čiji je završetak najavljen za maj naredne godine. Istorijski muzej Srbije trebalo bi da dobije više od 7.000 kvadratnih metara korisne površine, uključujući oko 2.500 kvadrata izložbenog prostora na tri etaže.

U objektu su planirani i depoi sa propisanom mikroklimom, konzervatorske radionice, prostorije za kustose i administraciju, kao i multifunkcionalna sala za stručne skupove i prezentacije. Glavni ulaz za posetioce biće sa Savskog trga, dok će pristup osobama sa invaliditetom biti omogućen rampama i liftovima.

Novi prostor otkriven tokom radova

Tokom izvođenja radova u podrumskom delu zgrade otkriven je ranije zatrpan prostor. Investitor je odlučio da ga uključi u budući muzej, zbog čega je neophodno izmeniti projektnu dokumentaciju i pribaviti nova rešenja, dozvole i saglasnosti.

U novootkrivenom delu biće formirana dva dodatna izložbena prostora, povezana sa prizemljem stepeništem i liftovima. Zbog promenjene namene prostorija potrebno je prilagoditi i sve instalacije, kapacitete i muzeološki projekat.

Potrebna i rekonstrukcija krova

Tokom radova utvrđeno je i da je krov površine oko 3.077 kvadratnih metara u lošem stanju i da mora biti rekonstruisan. Projekat će obuhvatiti izradu novog krova, lanterne i gromobranske instalacije, ali bez formiranja novih tavanskih prostorija.

Potrebno je projektovati i deo nedostajuće spoljne infrastrukture, među kojom su priključci na kanalizacionu i vodovodnu mrežu, drenažni sistem, spoljna hidrantska mreža, protivpožarna saobraćajnica, tehnički prilaz i stakleni most kojim će posetioci sa Savskog trga ulaziti u muzej.

Nova dokumentacija radi se po principu "projektuj i izgradi", kako dodatne izmene ne bi zaustavile izvođenje radova. Predviđena je i nova ekspertiza konstrukcije, koja će obuhvatiti stanje zgrade nakon otkrivanja i iskopa dodatnih podrumskih prostorija.

Trenutno je težište radova na sanaciji podruma, izlivanju temeljne ploče, postavljanju hidroizolacije i zaštite od kapilarne vlage. Uklanjaju se dotrajale međuspratne ploče, nakon čega sledi izrada novih i rekonstrukcija tavanice.